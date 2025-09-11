58 perce
Minden perc számít: különös részletek derülnek ki a túrázás után eltűnt lányról
Vasárnap este adott utoljára hírt magáról az eltűnt lány. Kaszás Nikolett a Pilisben volt és túrázás után üzent a szeretteinek, de hétfőn már senki nem ért el és azóta sem. Nagy erőkkel keresik a barátai és a rendőrség is.
Öt napja remegve várja a családja, hogy Kaszás Nikolett hírt adjon magáról. A 27 éves eltűnt lány, aki egy pilisi túrázás után tűnt el megbízható ember, ezért sem értik, hogy miért nem jelentkezik és pont ezért gondolja a családja és az ismerősei is, hogy valami baj történhetett vele. Mindenki őt keresi most, önkéntesek, a család és a rendőrség is. Tény, azon a területen, ahol túrázott nem találtak arra utaló nyomot, hogy ott baja eset volna. Este még kommunikált a szeretteivel is, de éjszaka történt valami rejtélyes, ha ezt megfejtik a rendőrök, lehet, hogy az is kiderül, miért tűnt el Kaszás Nikolett...
Kaszás Nikolett: családtagok, önkéntesek, rendőrök keresik nagy erőkkel
Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgáltuk a Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatunk alapján baleset történhet egy túrázóval - de semmi nyomot nem találtak, ami balesetre utalt volna. A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgáltuk át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általunk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok - írja a közösségi oldalukon a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.
Fordulat: Niki nem a Pilisben tűnt el, de nem is Budapesten
Számukra a Pilis erdős területe olyan, mint egy nyitott könyv. Minden szegletét otthonosan ismerik, önkénteseik tapasztalt kutató-mentők és mindannyian a környéken élnek, gyakorlott túrázók. Eddig, aki ott tűnt el, mindenkit megtaláltak. Azt mondják, ha Niki ott lenne, már megtalálták volna. Szerintük nem a Pilisben tűnt el...
Érdekes fordulat, de a rendőrség egyelőre nem nyilatkozik róla bővebben, hogy korábban a budapesti, csütörtök déltől azonban már a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést a lány eltűnése miatt.
Ez azt jelenti, hogy a lány nem Budapestre mehetett az albérletébe a túra után, hanem a szülővárosába, ezért ott kutathatják a nyomát ezután nagyobb erővel a rendőrök.
Így beszél egymással Korda György és Klárika, amikor elfogy a türelem és nem kerül adásba
Ez a leggyanúsabb Kaszás Nikolett eltűnésével kapcsolatban
Az eddigi nyilvános információk szerint a 27 éves 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú Kaszás Nikolett szeptember 7-én vasárnap reggel a VIII. kerületi otthonából túrázni indult. Nagy Laci eltűnt kereső a Borsnak számolt be az eltűnés rejtélyes részleteiről.
Az első információink az volt, hogy túrázni indult, ám senki sem tudta, hogy hová ment – kezdte Laci.
Két lehetőség jött szóba, de végül kiderült, hogy a Rám-szakadékhoz ment vasárnap. Itt mérték be a telefonját a rendőrök utoljára.
Sikerült felvennem a kapcsolatot a családjával is, így közelebbi képet kaptunk a részletekről. Elmondták, hogy Nikolett a túrát biztonságosan teljesítette, ugyanis este nyolc óra körül még írt a barátjának, hogy minden rendben van vele. Ezt követően hajnali kettő körül volt az utolsó beszélgetése a párjával, elköszönt tőle, jó éjszakát kívánt neki. Így a férfinak is úgy tűnt, hogy minden rendben. Azonban itt van egy furcsaság. Nyolckor még bemérték a telefonját, de hajnalban már nem, így a jó éjt üzenetet, vélhetően nem a telefonjáról írhatta.
Nikolettet az eltűnése előtti időben hívta egy szám, de furcsa, mert azóta a rendőrség sem tudja lenyomozni az ismeretlen hívót. Senki sem tudja, ki próbálta meg elérni a lányt az eltűnése előtt
– meséli tovább. Majd másnap – hétfőn – úgy derült fény arra, hogy Nikivel történhetett valami, hogy a bőrdíszműves cég, ahol a lány dolgozott telefonált, hogy a fiatal lány nem ment dolgozni. Ekkor már ki volt kapcsolva a telefonja is.
Azért is nagyon furcsa ez az eltűnés, mert a fiatalnak nem volt pszichés problémája, nem volt beteg, látszólag nem volt szerelmi problémája… Mi folytatjuk a keresést! Minden erőnkkel azon leszünk, hogy Nikolett haza térhessen
– zárta Laci.
Nagy baj lehet! Rejtélyes körülmények között tűnt el egy 27 éves lány