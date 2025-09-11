Minden perc számít: különös részletek derülnek ki a túrázás után eltűnt lányról

Öt napja remegve várja a családja, hogy Kaszás Nikolett hírt adjon magáról. A 27 éves eltűnt lány, aki egy pilisi túrázás után tűnt el megbízható ember, ezért sem értik, hogy miért nem jelentkezik és pont ezért gondolja a családja és az ismerősei is, hogy valami baj történhetett vele. Mindenki őt keresi most, önkéntesek, a család és a rendőrség is. Tény, azon a területen, ahol túrázott nem találtak arra utaló nyomot, hogy ott baja eset volna. Este még kommunikált a szeretteivel is, de éjszaka történt valami rejtélyes, ha ezt megfejtik a rendőrök, lehet, hogy az is kiderül, miért tűnt el Kaszás Nikolett...

Eltűnt Kaszás Nikolett

Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett: családtagok, önkéntesek, rendőrök keresik nagy erőkkel

Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgáltuk a Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatunk alapján baleset történhet egy túrázóval - de semmi nyomot nem találtak, ami balesetre utalt volna. A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgáltuk át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általunk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok - írja a közösségi oldalukon a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Kaszás Nikolettet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is keresi

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Fordulat: Niki nem a Pilisben tűnt el, de nem is Budapesten

Számukra a Pilis erdős területe olyan, mint egy nyitott könyv. Minden szegletét otthonosan ismerik, önkénteseik tapasztalt kutató-mentők és mindannyian a környéken élnek, gyakorlott túrázók. Eddig, aki ott tűnt el, mindenkit megtaláltak. Azt mondják, ha Niki ott lenne, már megtalálták volna. Szerintük nem a Pilisben tűnt el...

Érdekes fordulat, de a rendőrség egyelőre nem nyilatkozik róla bővebben, hogy korábban a budapesti, csütörtök déltől azonban már a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést a lány eltűnése miatt.

Ez azt jelenti, hogy a lány nem Budapestre mehetett az albérletébe a túra után, hanem a szülővárosába, ezért ott kutathatják a nyomát ezután nagyobb erővel a rendőrök.