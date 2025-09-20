Még élve előkerülhet Kaszás Nikolett? A rendőrség talált egy új nyomot

Tele van rejtéllyel a 27 éves Kaszás Nikolett eltűnése. Az eltűnt lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, erről mindenki tudott, de az csak másnap délelőtt lett világos a családtagjai és a barátja számára is, hogy a lány nem ment haza a túráról. Gyakran járta a természetet egyedül, ebben nincs semmi különleges, de az a nap valamiért más mint az összes eddigi. Ha kiderül miért, az is kiderül majd, miért tűnt el Kaszás Nikolett. Az elmúlt lassan két hét legnagyobb kérdése ugyanis ez.

Kaszás Nikolett

Forrás: police.hu

Senki nem érti Kaszás Nikolett miért tűnt el

Az eltűnt lány, Kaszás Nikolett a budapesti albérletéből indult útnak. A túra helyszíne volt az utolsó, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. A család által megjelölt útvonal stimmel: több túrázó találkozott ott Kaszás Nikolettel. Ott kezdődtek a bonyodalmak, hogy a fiatal lány három helyszínen tudott volna éjszakázni. A szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. És akkor kezdett gyanús lenni az ügy, amikor másnap kiderült, egyik helyen sem járt a túra után.

A megoldás kulcsa egy éjszakai üzenet lehet?

Az amúgy Prágában tartózkodó barátja késő éjjel kapott tőle egy üzenetet. És innentől igazán ijesztő az eltűnt lány aznap éjszakája:

az üzenet ugyanis nem a telefonjáról, hanem egy számítógépről érkezett. Vagyis, nagy valószínűséggel, valaki azt a látszatot akarta erősíteni, hogy Kaszás Nikolettel minden rendben. De miért?

Még gyanúsabb, hogy a lány másnap nem jelentkezett a munkahelyén, ahol nagyon is megbízhatónak ismerik. Akkor derült ki, hogy valami baj történhetett vele. A rendőrök azonnal keresni kezdték. A nyomozók először a családi kapcsolatait térképezték fel, aztán a tágabb baráti körét. Bekérték az összes számítógépet és eszközt, ami ilyenkor bevett gyakorlat. A párja is egyből hazatért Prágából, őt is kihallgatták, de semmire nem mentek. Ahogy a kutató-mentők sem, akik lényegében minden fűszálat megnéztek a Pilisben, azon a helyen ahol a telefonja és túrázók jelezték, hogy mozgott azon a napon, amikor eltűnt.