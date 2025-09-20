21 perce
Még élve előkerülhet Kaszás Nikolett? A rendőrség talált egy új nyomot
Ahogy telik az idő, egyre gyanúsabb ez az egész ügy. Lassan két hete nincs meg Kaszás Nikolett. Az eltűnt lány ügyében folyamatosan nyomoz a rendőrség és kutatnak utána profik és civilek is, most újabb fordulat történt, ami közelebb vihet a megoldáshoz.
Tele van rejtéllyel a 27 éves Kaszás Nikolett eltűnése. Az eltűnt lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, erről mindenki tudott, de az csak másnap délelőtt lett világos a családtagjai és a barátja számára is, hogy a lány nem ment haza a túráról. Gyakran járta a természetet egyedül, ebben nincs semmi különleges, de az a nap valamiért más mint az összes eddigi. Ha kiderül miért, az is kiderül majd, miért tűnt el Kaszás Nikolett. Az elmúlt lassan két hét legnagyobb kérdése ugyanis ez.
Senki nem érti Kaszás Nikolett miért tűnt el
Az eltűnt lány, Kaszás Nikolett a budapesti albérletéből indult útnak. A túra helyszíne volt az utolsó, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. A család által megjelölt útvonal stimmel: több túrázó találkozott ott Kaszás Nikolettel. Ott kezdődtek a bonyodalmak, hogy a fiatal lány három helyszínen tudott volna éjszakázni. A szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. És akkor kezdett gyanús lenni az ügy, amikor másnap kiderült, egyik helyen sem járt a túra után.
A megoldás kulcsa egy éjszakai üzenet lehet?
Az amúgy Prágában tartózkodó barátja késő éjjel kapott tőle egy üzenetet. És innentől igazán ijesztő az eltűnt lány aznap éjszakája:
az üzenet ugyanis nem a telefonjáról, hanem egy számítógépről érkezett. Vagyis, nagy valószínűséggel, valaki azt a látszatot akarta erősíteni, hogy Kaszás Nikolettel minden rendben. De miért?
Még gyanúsabb, hogy a lány másnap nem jelentkezett a munkahelyén, ahol nagyon is megbízhatónak ismerik. Akkor derült ki, hogy valami baj történhetett vele. A rendőrök azonnal keresni kezdték. A nyomozók először a családi kapcsolatait térképezték fel, aztán a tágabb baráti körét. Bekérték az összes számítógépet és eszközt, ami ilyenkor bevett gyakorlat. A párja is egyből hazatért Prágából, őt is kihallgatták, de semmire nem mentek. Ahogy a kutató-mentők sem, akik lényegében minden fűszálat megnéztek a Pilisben, azon a helyen ahol a telefonja és túrázók jelezték, hogy mozgott azon a napon, amikor eltűnt.
Minden perc számít: különös részletek derülnek ki a túrázás után eltűnt lányról
Szűkül a kör? Kaszás Nikolett egy régi ismerősét is kihallgatták
A rendőrség szélesítette a látóterét, persze az is lehet, hogy éppen ezzel szűkül a kör, ugyanis a Bors információi szerint
Nikolett exbarátját is elővették és kihallgatták. A lány vele két évvel ezelőtt járt, azóta nincsenek együtt.
Érdekes fordulat volt az is, de a rendőrség egyelőre nem nyilatkozik róla bővebben, hogy először a budapesti, napokkal később azonban már a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést a lány eltűnése miatt. Ez azt jelenti, hogy a 27 éves lány nem Budapestre mehetett az albérletébe a túra után, hanem a szülővárosába indult, ezért ott kutathatják a nyomát ezután nagyobb erővel a rendőrök. A héten aztán még egy érdekesség történt: a nógrádi kapitányság adott ki közleményt a lányról. Lehet, hogy szűkül a kör és a rendőrök már azt is tudják, hogy oda vezetnek a szálak.
A rendőrség a napokban közzé tette Kaszás Nikolettről az utolsó kamerafelvételt is, amin hátizsákkal, fekete pólóban, fehér cipővel látható. Ha nem önként tűnt el valamilyen okból - amit a családja és az ismerősei is kizártnak tartanak - akkor nagy bajban lehet a fiatal lány.
Rengetegen keresik Nikit. Profi kutatók, családtagok, rendőrök, civilek. Remélhetően minél előbb kiderül, mi történt vele és élve előkerül.
Minden nap számít! Nagyon fontos, ha bármit tud, vagy hallott Kaszás Nikolettről, azonnal hívja a rendőrséget!
Nagy baj lehet! Rejtélyes körülmények között tűnt el egy 27 éves lány
Borzalom! Eltűnt egy egyéves kisbaba Szombathelyről - a rendőrök nagy erőkkel keresik