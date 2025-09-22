szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Fordulat az ügyben

5 órája

Kaszás Nikolett gyilkosa feladta magát Horrorisztikus fordulat: egy férfi állítja, hogy megölte az eltűnt lányt

Címkék#fordulat#gyilkos#eltűnt

Újabb fordulat a fiatal lány eltűnésének ügyében.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a fiatal lány rejtélyes módon tűnt el, miután a Pilisben túrázott. Megállás nélkül keresik Kaszás Nikolettet, eddig hiába. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, és aznap este látták utoljára telefonját használni; később valószínűleg egy asztali számítógépről küldött üzenetet ismerősének. Azóta nem érkezett róla semmi hír, a rendőrség a körözés elindítása óta most közölt először híreket a lányról.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett
Forrás: Kaszás Nikolett

Kaszás Nikolett ügyében fejlemények történtek

A rejtélyes eltűnése miatt egyre több elmélet bukkan fel az interneten, ám egy férfi azzal állt elő, hogy ő végzett a fiatal lánnyal. Horrorisztikus fordulatokat vett Kaszás Nikolett eltűnési ügye. Az interneten felbukkant egy sümegi férfi, Ádám, aki azt állítja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal és napokkal ezelőtt ő ölte meg. Nikolett rokonainak is kommentelt, és az összes körözési fénykép alá, amit csak megtalált, írt, valamint a lány oldalán is megjelent - számolt be a borsonline.hu.

Többek között olyanokat írt, hogy 

Mindenki azt gondol, amit csak akar. Én és a család tudjuk az igazat. Nekik tartozom ennyivel.

„Nem akartalak bántani, Niki!”

„Niki Kaszás szeretlek. Nemsokára veled.”

„Csak bocsássatok meg!” 

„Nem értitek, Niki halott!”

A sümegi férfit már korábban is letartóztatták. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztott meg erről korábban egy felvételt, miszerint az akkor 29 éves férfi évek óta hamis profilokról zaklatta a helyieket. Többrendbeli hatóság félrevezetése, illetve hamis vád bűntett miatt folyt eljárás ellene. 

 

 

