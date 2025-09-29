Megrendítő, ami kiderült Kaszás Nikolett haláláról

Százötven méterre a túraútvonaltól találták meg önkéntes keresők a három hete rejtélyes módon eltűnt lány holttestét a Pilisben. Kaszás Nikolett szeptember hetedikén indult túrázni, utána még üzenetet küldött a telefonjáról a barátjának, azután viszont már senki sem érte el, a szülei jelentették az eltűnését. Három héttel később, vasárnap délelőtt találtak rá holtan, egy bokor alatt volt a teste.

Kaszás Nikolettet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is kereste

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett haláláról

Kaszás Nikolett holttestét a kutyás kutatómentők találták meg egy dombos terület bokros részén.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a holttest megtalálása után a fejleményekkel kapcsolatban azt mondta: idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta a nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet. A TV2 úgy tudja az eltűnt lány öngyilkos lett.

Több száz önkéntes kereste, hiába futottak versenyt az idővel

Több, mint 300 önkéntes indult útnak vasárnap azon a területen, ahol a fiatal lány túrázhatott. 40-50 fős csoportokba járták be az egész területet, ahol az eltűnt lány mozgott. Néhány órával később már le is állítottak, mivel megtalálták Kaszás Nikolett holttestét.

A korábbi hírek szerint Kaszás Nikolett két üzenetet is a túra végén. Ezt az információt a rendőrség vasárnap már cáfolta.

A Kutató-Mentő Szolgálat: keresték azon a helyen, ahol megtalálták Kaszás Nikolettet?

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebook-oldalán hosszú záróközleményt adott ki, amiben leírták mi történt az elmúlt három hétben. Ebben részletezik, hogy milyen döntéseket hoztak korábban a keresés során és miért.

A rögzített nyomvonalak alapján 80 méterre jártak legközelebb az eddigi kutatásban résztvevők gyalogosan és 110 méterre többször elhaladtunk mellette terepjáróval akkor, amikor egy teljesen másik keresési területre mentünk fel, vagy amikor onnan távoztunk

- írták. A mai találat a mindenki által használt úttól kb 200 méterre a bokrok között volt található. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett. Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán - ez egy érdekes részlet, mivel a rendőrség ezt a korábbi információt vasárnap cáfolta.