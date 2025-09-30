1 órája
Kollégái is búcsúznak Kaszás Nikolettől, ismert hazai divatmárkánál dolgozott a Pilisben eltűnt lány
Az egész ország figyelte reménykedve az elmúlt három hét történéseit. Mindenki azt remélte, élve előkerül Kaszás Nikolett. Nem így történt. Szörnyű tragédiával ért véget a 27 éves lány élete.
Alig pár nappal a 27. születésnapja után tűnt el Kaszás Nikolett, akinek holttestére három hét után találtak rá. Az eltűnt lány holttestét Pilisszentlászlón találták meg. Iskolatársai, néptáncos barátai és kollégái is megtörve búcsúznak tőle.
Kaszás Nikolett: hazai luxusmárka gyászolja egykori kollégáját
A NUBU egy magyar divatmárka, amelyet 2007-ben alapítottak. Letisztult, modern és minimál stílusú ruhákat terveznek, főleg női és férfi felső kategóriás kollekciókat. Munkáikat egyre jobban ismerik és keresik külföldön is. A NUBU leginkább arról vált ismertté, hogy ők készítették a magyar olimpiai csapat formaruháit a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára is. Egy búcsúzó posztból kiderült, Kaszás Niki a NUBU munkatársa volt.
Megtalálták a Pilisben az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
De miért így lett vége? A rendőrség kizárta a gyilkosságot
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője Kaszás Nikolett megtalálása után a fejleményekkel kapcsolatban azt mondta: idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta a 27 éves nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet. A TV2 úgy tudja az eltűnt lány öngyilkos lett.
