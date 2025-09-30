szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Kollégái is búcsúznak Kaszás Nikolettől, ismert hazai divatmárkánál dolgozott a Pilisben eltűnt lány

Címkék#gyilkosság#Kaszás Nikolett#luxusmárka

Az egész ország figyelte reménykedve az elmúlt három hét történéseit. Mindenki azt remélte, élve előkerül Kaszás Nikolett. Nem így történt. Szörnyű tragédiával ért véget a 27 éves lány élete.

Vaol.hu
Kollégái is búcsúznak Kaszás Nikolettől, ismert hazai divatmárkánál dolgozott a Pilisben eltűnt lány

Alig pár nappal a 27. születésnapja után tűnt el Kaszás Nikolett, akinek holttestére három hét után találtak rá. Az eltűnt lány holttestét Pilisszentlászlón találták meg. Iskolatársai, néptáncos barátai és kollégái is megtörve búcsúznak tőle.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolettet minden lehető eszközzel keresik
Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Kaszás Nikolett: hazai luxusmárka gyászolja egykori kollégáját

A NUBU egy magyar divatmárka, amelyet 2007-ben alapítottak. Letisztult, modern és minimál stílusú ruhákat terveznek, főleg női és férfi felső kategóriás kollekciókat. Munkáikat egyre jobban ismerik és keresik külföldön is. A NUBU leginkább arról vált ismertté, hogy ők készítették a magyar olimpiai csapat formaruháit a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára is. Egy búcsúzó posztból kiderült, Kaszás Niki a NUBU munkatársa volt.

Kaszás Nikolettől búcsúzik a NUBU

De miért így lett vége? A rendőrség kizárta a gyilkosságot

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője Kaszás Nikolett megtalálása után a fejleményekkel kapcsolatban azt mondta: idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi okozta a 27 éves nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet. A TV2 úgy tudja az eltűnt lány öngyilkos lett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu