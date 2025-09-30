Kollégái is búcsúznak Kaszás Nikolettől, ismert hazai divatmárkánál dolgozott a Pilisben eltűnt lány

Alig pár nappal a 27. születésnapja után tűnt el Kaszás Nikolett, akinek holttestére három hét után találtak rá. Az eltűnt lány holttestét Pilisszentlászlón találták meg. Iskolatársai, néptáncos barátai és kollégái is megtörve búcsúznak tőle.

Kaszás Nikolettet minden lehető eszközzel keresik

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Kaszás Nikolett: hazai luxusmárka gyászolja egykori kollégáját

A NUBU egy magyar divatmárka, amelyet 2007-ben alapítottak. Letisztult, modern és minimál stílusú ruhákat terveznek, főleg női és férfi felső kategóriás kollekciókat. Munkáikat egyre jobban ismerik és keresik külföldön is. A NUBU leginkább arról vált ismertté, hogy ők készítették a magyar olimpiai csapat formaruháit a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára is. Egy búcsúzó posztból kiderült, Kaszás Niki a NUBU munkatársa volt.