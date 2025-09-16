Friss hírt közölt a rendőrség Kaszás Nikolettről, aki túrázás után tűnt el

A hétvégén és az elmúlt két napban is a rendőrség munkatársai a kutató-mentőkkel együtt folytatták az eltűnt lány felkutatását. Pilisszentlászló környékét különféle műszerekkel és technológiákkal ellenőrizték, miközben helyi polgárőrök és túrázó civilek is részt vettek a lehetséges útvonalak felderítésében. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el, és aznap este látták utoljára telefonját használni; később valószínűleg egy asztali számítógépről küldött üzenetet ismerősének. Azóta nem érkezett róla semmi hír, a rendőrség a körözés elindítása óta most közölt először híreket a lányról.

Kaszás Nikolett: nyilvánosságra hozták az utolsó felvételt a túrázás után eltűnt lányról

A Pest vármegyei rendőrség közleménye szerint az elmúlt napokban tanúkat kerestek és hallgattak ki, valamint az eltűnt nő ismerőseit is kikérdezték. Emellett adatokat gyűjtöttek, átvizsgálták a környék kamerafelvételeit és elemezték a hívásforgalmi adatokat. A rendőrség közzétette azt a biztonsági kamerafelvételt, amely az utoljára látott pillanatokat rögzítette Kaszás Nikolettről. A 27 éves nő szeptember 7-én tűnt el. A felvételen fekete pólóban, kék farmerben és fehér sportcipőben látható.

Kaszás Nikolett fekete pólóban, kék farmerben és fehér sportcipőben tűnt el

Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, barna színű haja és szeme van. A Pest vármegyei rendőrök azt kérik, hogy aki tud bármit az eltűnéséről vagy látta azóta Kaszás Nikolettet, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányág Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívón.

A rendőrök szerint van remény, hogy élve előkerül a túrázás után eltűnt lány

A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével többször is terepkutatást végeztek és drónokkal is keresték, és továbbra is keresik Kaszás Nikolettet.