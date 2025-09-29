szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Megdöbbentő

2 órája

Kaszás Nikolett halála: szívszorító pletyka kapott szárnyra

#Kaszás Nikolett#tragédia#öngyilkosság#túraútvonal

Több száz ember vett részt Kaszás Nikolett keresésében vasárnap, amikor kiderült, nincs több remény. A 27 éves lány meghalt. Holttestét attól az útvonaltól nem messze találták meg, ahol túrázott. Szörnyű pletyka terjed azok között, akik ott voltak a Pilisben és részt vettek a keresésében.

A túraútvonaltól mintegy 200 méterre, egy bokros területen bukkantak rá az eltűnt lány, Kaszás Nikolett holtestére. A  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság még vizsgálódik, több szakértői vélemény is szükséges ahhoz, hogy pontosan megmondják mi történt, de a gyilkosságot kizárták Kaszás Nikolett halála kapcsán. Rengeteg a kérdés még, de egyre valószínűbb, hogy a 27 éves Kaszás Nikolett nem túrázni indult, hanem a Pilisben akart meghalni...

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg, nem messze attól az útvonaltól, ahol annyira szeretett túrázni
Forrás: Pest vármegyei rendőrség

Kaszás Nikolett fagyállóval lehetett öngyilkos

A rendőrség szerint öngyilkosság történhetett, de még vizsgálják a tragédia körülményeit. Egy több mint 500 fős civil összefogás keretében került elő a holttest. A Piliscsabán tartózkodó önkéntesek között az a pletyka terjedt el, hogy Kaszás Nikolettnél fagyállós üveget találtak. Azzal követhetett el öngyilkosságot.  A megtalálás pillanatiról, a helyszínen a keresőcsapat egyik tagja beszélt a Tényeknek.

Az ismerősök értetlenül állnak a történtek előtt

Kaszás Nikolett Monoron nőtt fel, az iskolánál, ahova járt, többen gyertyát gyújtottak. A helyiek nem tudják elképzelni a lányról, hogy ilyet tett volna és a holttest megtalálásának körülményeit is sokan furcsálják. Nem tartják életszerűnek, hogy valaki egy bokor tövében dobja el az életét...

Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.

 

