Kaszás Nikolett halála: szívszorító pletyka kapott szárnyra

A túraútvonaltól mintegy 200 méterre, egy bokros területen bukkantak rá az eltűnt lány, Kaszás Nikolett holtestére. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság még vizsgálódik, több szakértői vélemény is szükséges ahhoz, hogy pontosan megmondják mi történt, de a gyilkosságot kizárták Kaszás Nikolett halála kapcsán. Rengeteg a kérdés még, de egyre valószínűbb, hogy a 27 éves Kaszás Nikolett nem túrázni indult, hanem a Pilisben akart meghalni...

Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg, nem messze attól az útvonaltól, ahol annyira szeretett túrázni

Forrás: Pest vármegyei rendőrség

Kaszás Nikolett fagyállóval lehetett öngyilkos

A rendőrség szerint öngyilkosság történhetett, de még vizsgálják a tragédia körülményeit. Egy több mint 500 fős civil összefogás keretében került elő a holttest. A Piliscsabán tartózkodó önkéntesek között az a pletyka terjedt el, hogy Kaszás Nikolettnél fagyállós üveget találtak. Azzal követhetett el öngyilkosságot. A megtalálás pillanatiról, a helyszínen a keresőcsapat egyik tagja beszélt a Tényeknek.

Az ismerősök értetlenül állnak a történtek előtt

Kaszás Nikolett Monoron nőtt fel, az iskolánál, ahova járt, többen gyertyát gyújtottak. A helyiek nem tudják elképzelni a lányról, hogy ilyet tett volna és a holttest megtalálásának körülményeit is sokan furcsálják. Nem tartják életszerűnek, hogy valaki egy bokor tövében dobja el az életét...