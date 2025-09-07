szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem múlik a gyász

3 órája

Ezt nem bírod könnyek nélkül: Kathi Béla özvegye szívszorító bejegyzést tett ki

Címkék#Kathi Béla#Salamon Dia#gyász

A magyar testépítő-ikon, Kathi Béla tragikus biciklibalesetben vesztette életét Cipruson. Temetésén sportolók és rajongók sokasága rótta le kegyeletét. Özvegye, Salamon Dia a csendes gyász után szívszorító közösségi bejegyzésben törte meg a hallgatást, ami mélyen megérintette követőit.

Vaol.hu

A magyar erőember-ikon, Kathi Béla váratlan halála sokkolta az egész országot, hiszen mindenki az örök győztest látta benne. Barátai és rajongói értetlenül állnak a tragédia előtt: hogy távozhatott ilyen hirtelen a vasak királya? A temetésen könnyek között búcsúzott a sportvilág, a család és a rajongók tömege, akik utolsó útjára kísérték a legendát. Kathi Béla felesége, Salamon Dia gyásza érthetően nem múlik. Fájdalmáról tanúskodik az a bejegyzés, amit nemrég rakott ki a közösségi oldalára.

Kathi Béla
Kathi Béla a családjával
Forrás: Instagram

Nem múlik Kathi Béla özvegyének gyásza

Kathi Béla a család ciprusi nyaralásán tragikus biciklibaleset következtében vesztette életét, július utolsó napján. Öt hét telt el azóta. A temetése pedig egy hete volt. A fekete koporsó előtt mécsesek ezrei égtek, miközben testépítők és erőemelők hajtottak fejet a hősük előtt. Tisztelői súlyzót helyeztek a sírra, jelképezve, hogy a vas sosem ereszti el a bajnokot. Salamon Dia azóta nem jelentkezett a közösségi oldalain, a temetés után egy héttel azonban szívszorító bejegyzést tett közzé: ebben a videóban benne van minden fájdalma.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu