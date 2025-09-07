Ezt nem bírod könnyek nélkül: Kathi Béla özvegye szívszorító bejegyzést tett ki

A magyar erőember-ikon, Kathi Béla váratlan halála sokkolta az egész országot, hiszen mindenki az örök győztest látta benne. Barátai és rajongói értetlenül állnak a tragédia előtt: hogy távozhatott ilyen hirtelen a vasak királya? A temetésen könnyek között búcsúzott a sportvilág, a család és a rajongók tömege, akik utolsó útjára kísérték a legendát. Kathi Béla felesége, Salamon Dia gyásza érthetően nem múlik. Fájdalmáról tanúskodik az a bejegyzés, amit nemrég rakott ki a közösségi oldalára.

Kathi Béla a családjával

Forrás: Instagram

Nem múlik Kathi Béla özvegyének gyásza

Kathi Béla a család ciprusi nyaralásán tragikus biciklibaleset következtében vesztette életét, július utolsó napján. Öt hét telt el azóta. A temetése pedig egy hete volt. A fekete koporsó előtt mécsesek ezrei égtek, miközben testépítők és erőemelők hajtottak fejet a hősük előtt. Tisztelői súlyzót helyeztek a sírra, jelképezve, hogy a vas sosem ereszti el a bajnokot. Salamon Dia azóta nem jelentkezett a közösségi oldalain, a temetés után egy héttel azonban szívszorító bejegyzést tett közzé: ebben a videóban benne van minden fájdalma.