Új kávézó nyílt a vasi városban – saját sütikkel!
Belga-magyar testvérpár adta össze tudását és gyakorlatát, valamint sok éves tapasztalatát. Az eredmény egy új kávézó, ahol még friss pékárut is kaphatunk.
Kellemes süteményillat fogad bennünket belépéskor, ha a kis kávézóasztalos teraszt magunk mögött tudhatjuk. A Mokkachino kávézó Szombathelyen, Oladon, „a faluban” található, ahogy errefelé megkülönböztetik a lakótelepi résztől. A Nádtó utca 2/A épülete ez, ami az Ernuszt Kelemen utca sarkát jelenti.
Több, mint kávézó
A hűtőben választékos, szép sorban várnak az édesszájú vendégekre a friss tortaszeletek, kosárkák, gesztenyés és mindenféle finomságok. Friss pékárut is találunk: ezek egy része szintén saját, egy része pedig a Szentkirályi Pékség áruja – tudjuk meg Balogh-Sólyomvári Roxanne tulajdonostól. Testvérével, Sólyomvári Chayenne-el már tapasztaltak a torták készítésében. Mint elmondja: azok rendelése nem változik ezentúl sem – de aki egy kávé mellett szeretne nassolni egyet, azokat itt várják szeretettel.
