2 órája
Gyereksarok, kerthelyiség, finomságok – új kávézó nyitotta meg kapuit Vasban
Szeptember 4-én új kávézó nyílt a táplánszentkereszti Fő úton: a Kedvenc Bistro nemcsak finomságokkal, hanem gyereksarokkal és kerthelyiséggel is várja a vendégeket.
Új szereplővel bővül a vasi kávézók sora: szeptember negyedikén, csütörtök reggel megnyitotta kapuit a Kedvenc Bistro Táplánszentkereszten. A bisztróban széles kínálatból lehet válogatni: a kávékülönlegességek mellett sütemények, pékáruk, szendvicsek, meleg ételek, házi limonádék és fagylalt is szerepel a választékban.
Új kávézó nyílt Vasban
A hely különlegessége, hogy a két belső vendégtér mellett kerthelyiség, gyereksarok és játszótér is tartozik hozzá, így kifejezetten családbarát közösségi térként szeretnék működtetni.
A nyitás alkalmából több ajándékkal is készültek: az első harminc vendég egy kávé, tea vagy limonádé mellé süteményt kap ajándékba, az első ötven fagylalt pedig szintén ingyen jár.
A bisztró hivatalos nyitóbuliját szeptember 13-án tartják, ahol egész délután családi programok – lufibohóc, arcfestés, hajfonás – várják a gyerekeket, este pedig élő zenével, fényfüzérekkel és lampionokkal hangolják ünnepivé a hangulatot.
A tulajdonos, Tóth Enikő megkeresésünkre elmondta: céljuk, hogy a Kedvenc Bistro igazi közösségi hellyé váljon, ahol a legkisebbektől az idősebbekig mindenki jól érzi magát.
A tervezett nyitva tartás a következő:
- H-Cs: 06:30-18:30.
- P-Sz: 06:30-22:00.
- V: 08:00-18:00.