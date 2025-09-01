1 órája
Horváth Antal György: "A legnagyobb boldogság örömöt szerezni a jó kazánnal"
2003. április 4-én indította vállalkozását Horváth Antal György. Több mint húszévnyi állhatatos munka után a Csepregi Kazánnak mára elismert neve lett. Szeptember-októberben kezdődik a szezon, ám Csepregen, a Bercsényi utcai ház udvarán már augusztus végén útra készen sorakoznak a legyártott berendezések. Várják, hogy a cégtulajdonos kiszállítsa őket.
Egy-két hónappal korábbi megrendeléseket teljesít ezekben a hetekben a csepregi kazános. Jó tanácsként azt fogalmazza meg: ha melegben akarjuk tölteni az őszi-téli hónapokat, érdemes időben gondolkodni. Családi házuk teraszán ülünk le, kiderül, hogy ő is saját gyártású készülékkel fűt, annyi különbséggel, hogy magának rozsdamentes acélból készített vegyes tüzelésű kazánt. Még 2007-ben üzemelte be, azóta nincs rá panasza.
Huszonkét éve foglalkozik kazángyártással
– Jobbára szénnel fűtünk, nincs már helyem tárolni a fát, hosszan húzódik a műhely. Így is alig férünk el az udvaron – mutat hátra.
Huszonkét éve foglalkozik kazángyártással a most 61 éves Antal. Gépi forgácsoló alapvégzettséggel évtizedekig más területeken dolgozott. Pedig – mondja – az életfeladatát már a sorsszáma (a számmisztikában a születési dátum számainak összeadásával kapott, egyetlen számjegyre redukált eredmény), az 1-es is megmutatta: legyen bátor és határozott, álljon meg a saját lábán, ne függjön másoktól semmilyen téren. Keresse a kihívásokat. Dolgozzon vezetői beosztásban, vagy irányítson saját vállalkozást. A sorsszámra visszatérve: érdekesség, hogy családjukban öt generáció férfi tagjainak – apai nagyapjától Antal unokájáig – mindenkinek 1-es a sorszáma.
Gépi forgácsolóként végzett, sofőrként is dolgozott
– Gyermekkoromban előfordult, hogy nélkülöztünk, nekem mindennél fontosabb volt, hogy anyagi biztonságot teremtsek. Tompaládonyban éltünk, akkoriban Sárváron a vagongyárban dolgozók kerestek legjobban, többször jártunk ott az iskolából, megtetszett a légkör, ezért is lettem gépi forgácsoló. Miután szakmát szereztem, a Rába sárvári szerszámüzemében dolgoztam három évig. A katonaság alatt már gépkocsivezető voltam. Miután leszereltem, sofőrnek álltam a sárvári Volánhoz, később a büki jégkrémüzemnek fuvaroztam saját kisteherautóval. 1990-ben bezárt az üzem, utána a ’90-es évek elején Tompaládonyban autómosót építettünk, ami azóta is működik, de már nélkülem – meséli.
A csepregi Öreg Malom hotelbe vitt az útja: házmester-gondnok beosztásba került, a hotel fenntartásáért, karbantartásáért felelt. Az utolsó években – a ’90-es évek közepén járunk – munka mellett otthon már egy-egy kazánt elkészített, miután sógorával hozzájutottak kazántervekhez. Azok a berendezések ajánlások alapján fogytak el.
Kazángyártás egyedi igények alapján
– 2003-tól vált fő profillá a kazángyártás, egyéni vállalkozó lettem. Ehhez minősített hegesztő tanfolyamot és vizsgát tettem. Az udvaron álló első műhelyrészt szinte teljesen magam építettem. Kezdetben a kazángyártással párhuzamosan készítettünk kovácsoltvas kaput, kerítést, korlátot, lépcsőt, gépjármű-felépítményt, esztergályos munkát, lángvágást. Minőségi termékeket kellett gyártanunk, hogy megismerjenek és elismerjenek – mondja.
„Kazángyártás egyedi igények alapján” – hirdeti honlapjuk. A berendezések fejlesztése, tökéletesítése a vásárlói igényekkel összhangban mind az ő nevéhez fűződik. (Például, hogy fatüzelésű kazánjaik tűzterében nincs hegesztési varrat, ami csökkenti a későbbi meghibásodást, és nagyban növeli a kazán élettartamát. Valamint, hogy kazánjaikban a lángok fölé utóégető katalizátor került nemesfémből, ami tökéletesíti az égést, javítja a hatásfokot, csökkenti a károsanyag-kibocsátást.)
– Jó hatásfokú, könnyen kezelhető, jó élettartamú kazánjaink vannak, amelyekben kevés a felhasznált fa mennyisége. Szénnel, fával, fabrikettel is működnek. Mostanra elértük, hogy az egyik győri megrendelőnknek az épületgépész-mérnök azt mondta: jelenleg az országban mi vagyunk a legjobbak a hazai gyártók között. Országszerte ismerik a nevünket, de vittek már tőlünk kazánt erdélyi kertészetbe is. Sokszor elérzékenyülök, amikor jó visszajelzéseket kapunk, ezért megéri csinálni – mondja.
Ferrari piros kazánt is rendeltek tőle
A megrendelések között akadtak különleges kívánságok is:
- Ferrari piros (sokáig kereste a színkódot)
- és fa konyhabútorszínű kazánt is kértek már Antaltól.
A villámgyors teljesítésre is van példája: egy alkalommal este 6-kor kapott értesítést egy kilyukadt kazánról. A fia éjjel kettőig hegesztette, reggel nyomáspróbát kapott a berendezés, utána megoldották a festést és a szigetelést, 11 órára pedig ott volt az új kazán Egyházasrádócon.
Ma Antal intézi az adminisztrációt, tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, méri fel és szállítja ki a termékeket. – Daruval szinte a helyére teszem le a készüléket. A beszerelést általam ajánlott fűtésszerelő végzi. Öt év garanciát vállalunk, ha bármilyen probléma adódik, megyek javítani – mondja. Horváth Antal György számára az a legnagyobb boldogság, ha örömöt tud szerezni a jó termékkel. Fiai közül az idősebbnek gépésztechnikus végzettsége van. Abban bízik, hogy egyszer majd ő viszi tovább a vállalkozást.