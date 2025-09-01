Horváth Antal György: "A legnagyobb boldogság örömöt szerezni a jó kazánnal"

Egy-két hónappal korábbi megrendeléseket teljesít ezekben a hetekben a csepregi kazános. Jó tanácsként azt fogalmazza meg: ha melegben akarjuk tölteni az őszi-téli hónapokat, érdemes időben gondolkodni. Családi házuk teraszán ülünk le, kiderül, hogy ő is saját gyártású készülékkel fűt, annyi különbséggel, hogy magának rozsdamentes acélból készített vegyes tüzelésű kazánt. Még 2007-ben üzemelte be, azóta nincs rá panasza.

Több mint húszévnyi állhatatos munka után a Csepregi Kazánnak mára elismert neve lett. A fotón Horváth Antal György.

Fotó: Cseh Gábor

Huszonkét éve foglalkozik kazángyártással

– Jobbára szénnel fűtünk, nincs már helyem tárolni a fát, hosszan húzódik a műhely. Így is alig férünk el az udvaron – mutat hátra.

Huszonkét éve foglalkozik kazángyártással a most 61 éves Antal. Gépi forgácsoló alapvégzettséggel évtizedekig más területeken dolgozott. Pedig – mondja – az életfeladatát már a sorsszáma (a számmisztikában a születési dátum számainak összeadásával kapott, egyetlen számjegyre redukált eredmény), az 1-es is megmutatta: legyen bátor és határozott, álljon meg a saját lábán, ne függjön másoktól semmilyen téren. Keresse a kihívásokat. Dolgozzon vezetői beosztásban, vagy irányítson saját vállalkozást. A sorsszámra visszatérve: érdekesség, hogy családjukban öt generáció férfi tagjainak – apai nagyapjától Antal unokájáig – mindenkinek 1-es a sorszáma.

Gépi forgácsolóként végzett, sofőrként is dolgozott

– Gyermekkoromban előfordult, hogy nélkülöztünk, nekem mindennél fontosabb volt, hogy anyagi biztonságot teremtsek. Tompaládonyban éltünk, akkoriban Sárváron a vagongyárban dolgozók kerestek legjobban, többször jártunk ott az iskolából, megtetszett a légkör, ezért is lettem gépi forgácsoló. Miután szakmát szereztem, a Rába sárvári szerszámüzemében dolgoztam három évig. A katonaság alatt már gépkocsivezető voltam. Miután leszereltem, sofőrnek álltam a sárvári Volánhoz, később a büki jégkrémüzemnek fuvaroztam saját kisteherautóval. 1990-ben bezárt az üzem, utána a ’90-es évek elején Tompaládonyban autómosót építettünk, ami azóta is működik, de már nélkülem – meséli.

A csepregi Öreg Malom hotelbe vitt az útja: házmester-gondnok beosztásba került, a hotel fenntartásáért, karbantartásáért felelt. Az utolsó években – a ’90-es évek közepén járunk – munka mellett otthon már egy-egy kazánt elkészített, miután sógorával hozzájutottak kazántervekhez. Azok a berendezések ajánlások alapján fogytak el.