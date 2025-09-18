3 órája
Szökött kecske borzolja a kedélyeket az egyik vasi vasúti megállóban - fotók
A jószágra Gyöngyösfaluban, a település vasúti megállójának peronján lettek figyelmesek.
Forrás: Facebook
Gyöngyösfalu közösségi csoportban tettek közzé egy bejegyzést, amely szerint egy szökött kecske kószál a vasi település vasúti megállójának peronján. A bejegyzés írója megemlíti, nagyon nem enged a közelébe senkit, inkább odébb áll, valószínűleg várja, hogy gazdája érte menjen. Az elkóborolt jószágról fotók is készültek.
Legutóbb nem kecske, hanem egy szökött tyúk okozott fennakadást, csak éppen Szombathelyen
Nincs egy hete, hogy egy elszökött tyúk randalírozott Szombathely forgalmas útján a reggeli csúcsban. Olvasónk elmondása szerint a Thököly Imre utca egy szakaszán lett figyelmes a szárnyas jószágra a péntek reggeli forgalomban, ahogy az úttest és a járda között manőverezik. Nem éppen a legbiztonságosabb helyet választotta a kapirgálásra, ezen a szakaszon ugyanis rengeteg járókelő és autós is megfordul, különösen a reggeli órákban. Teljes cikkünk ITT!
Elszabadult tyúk kelt feltűnést és okoz zűrzavart Szombathely egy forgalmas útján - videó