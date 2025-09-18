Szökött kecske borzolja a kedélyeket az egyik vasi vasúti megállóban - fotók

Gyöngyösfalu közösségi csoportban tettek közzé egy bejegyzést, amely szerint egy szökött kecske kószál a vasi település vasúti megállójának peronján. A bejegyzés írója megemlíti, nagyon nem enged a közelébe senkit, inkább odébb áll, valószínűleg várja, hogy gazdája érte menjen. Az elkóborolt jószágról fotók is készültek.

Szökött kecske a gyöngyösfalui peronon

Forrás: Facebook

Legutóbb nem kecske, hanem egy szökött tyúk okozott fennakadást, csak éppen Szombathelyen

Nincs egy hete, hogy egy elszökött tyúk randalírozott Szombathely forgalmas útján a reggeli csúcsban. Olvasónk elmondása szerint a Thököly Imre utca egy szakaszán lett figyelmes a szárnyas jószágra a péntek reggeli forgalomban, ahogy az úttest és a járda között manőverezik. Nem éppen a legbiztonságosabb helyet választotta a kapirgálásra, ezen a szakaszon ugyanis rengeteg járókelő és autós is megfordul, különösen a reggeli órákban. Teljes cikkünk ITT!