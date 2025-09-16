Halálos is lehet a csípése: már a közelünkben is megjelent a keleti lódarázs

Aggasztó hírek érkeztek Szlovéniából egy héttel ezelőtt, a tengerparti Koper városában öt keleti lódarázs (Vespa orientalis) fészekre bukkantak – írta meg az omme.hu. Az öt fészken kívül az óváros területén több kifejlett egyedet is befogtak. Az eddigi tények arra utalnak, hogy Koperben jelenleg legalább 25–30 aktív fészek lehet, de a teljes Primorska-partvidéken ennél jóval több is előfordulhat. Bár korábban abban bíztak, hogy a faj nem képes megtelepedni a régió hidegebb telei miatt, a klímaváltozás enyhébb időjárása sajnos kedvezett számára.

Azt remélték, hogy a keleti lódarázs nem képes megtelepedni a régió hidegebb telei miatt, de a klímaváltozás mindent megváltoztatott Forrás: czs.si

Olaszországban a faj mindig is jelen volt, de csak az ország déli részén, az utóbbi időben viszont egyre több északi területen jelenik meg, ami valószínűleg a folyamatos világszintű felmelegedésnek is köszönhető. A Kopertől 25 kilométerre található Triesztben, 2018 augusztusában már azonosították a keleti lódarazsat, ami kifejezett kedveli a városi környezetet. Jóllehet ragadozó rovar, nem veti meg a hulladék között kereshető fehérjeforrást. Megfigyelték, hogy a kutya tányérján talált kutyatápra is rájár. Az európai lódarázstól eltérően, a nap legmelegebb szakában a legaktívabb, ha megzavarják, fészkét megvédi. Főleg akkor válik agresszívvá, amikor a késő nyári hónapokban a leendő új anyák és hímek lárvái is megjelentek a családban. Szúrása rendkívül fájdalmas, méregtartalma a második legmagasabb a darazsak között, közvetlenül az ázsiai óriás lódarázs (Vespa mandarinia) után.

A keleti lódarázs csípése anafilaxiás sokkot okozhat, ami halálhoz is vezethet!

A szlovén hatóságok múlt héten, pénteken sajtótájékoztatót tartottak az ügyben, itt elhangzott, a nem őshonos lódarázsfajok nemcsak a méhészetben, hanem a mezőgazdaság más ágazataiban is problémákat okoznak, különösen a gyümölcs- és szőlőtermesztésben. Azokban az országokban, ahol elvesztették felettük az irányítást, kárt okoznak a gazdaságban és a turizmusban, valamint a közegészségügyben is, mivel csípésük számos anafilaxiás sokkot okoz, halálesetek is előfordulnak. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a probléma nagyon súlyos, ezért haladéktalanul cselekedni kell, mielőtt túl késő lenne. A hatóságok vállalták, hogy az összes ismert keleti darázsfészket 14 napon belül megsemmisítik, egyben biztonsági okokból arra kérték a lakosságot, hogy aki találkozik a keleti lódarázs fészkével, az ne távolítsa el azt, mivel a darazsak csípése veszélyes lehet, ugyanakkor hangsúlyozták, az őshonos európai lódarázsra szövetségesként lehet tekinteni az invazív lódarázsfajok elleni küzdelemben, mivel gátolja azok terjedését, ezért az őshonos lódarázsfészkek elpusztítását határozottan ellenzik. A szintén veszélyes ázsiai lódarázsról (Vespa velutina) – amelyet két éve azonosítottak Győr-Moson-Sopron vármegyében – korábban itt írtunk.