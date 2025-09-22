szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képgaléria

1 órája

Ilyen volt a szüreti felvonulás Kemenesmagasiban – sok-sok fotóval

Címkék#szüreti felvonulás#program#Kemenesmagasi

Szüreti felvonulást tartottak vasárnap Kemenesmagasiban. A színpadi programok mellett süti- és kapudíszítő verseny színesítette a rendezvényt. Sok-sok fotón idézzük meg, milyen volt az idei kemenesmagasi szüret.

Cseh-Egyed Bernadett

A Kossuth utcától a Dózsa utcáig vonult kemenesmagasi apraja-nagyja a szüreti felvonuláson vasárnap. Utána a Gráciák, majd az óvodások és a Sakál Vokál Baráti kör adott műsort. A programból nem hiányzott a borkóstolóval egybekötött vendéglátás sem. A rendezvényt süti- és kapudíszítő verseny színesítette. 

Szüreti mulatság Kemenesmagasiban
Szüreti mulatság Kemenesmagasiban
Fotó:Giczi Sándor

Szüreti felvonulás Kemenesmagasiban

Sok-sok fotót hoztunk a vidám programról.

Ilyen volt a szüreti felvonulás Kemenesmagasiban

Fotók: Giczi Sándor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu