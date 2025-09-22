Képgaléria
11 órája
Ilyen volt a szüreti felvonulás Kemenesmagasiban – sok-sok fotóval
Szüreti felvonulást tartottak vasárnap Kemenesmagasiban. A színpadi programok mellett süti- és kapudíszítő verseny színesítette a rendezvényt. Sok-sok fotón idézzük meg, milyen volt az idei kemenesmagasi szüret.
A Kossuth utcától a Dózsa utcáig vonult kemenesmagasi apraja-nagyja a szüreti felvonuláson vasárnap. Utána a Gráciák, majd az óvodások és a Sakál Vokál Baráti kör adott műsort. A programból nem hiányzott a borkóstolóval egybekötött vendéglátás sem. A rendezvényt süti- és kapudíszítő verseny színesítette.
Szüreti felvonulás Kemenesmagasiban
Sok-sok fotót hoztunk a vidám programról.
Ilyen volt a szüreti felvonulás KemenesmagasibanFotók: Giczi Sándor
