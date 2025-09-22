Ilyen volt a szüreti felvonulás Kemenesmagasiban – sok-sok fotóval

A Kossuth utcától a Dózsa utcáig vonult kemenesmagasi apraja-nagyja a szüreti felvonuláson vasárnap. Utána a Gráciák, majd az óvodások és a Sakál Vokál Baráti kör adott műsort. A programból nem hiányzott a borkóstolóval egybekötött vendéglátás sem. A rendezvényt süti- és kapudíszítő verseny színesítette.

Szüreti mulatság Kemenesmagasiban

Fotó:Giczi Sándor

Szüreti felvonulás Kemenesmagasiban

Sok-sok fotót hoztunk a vidám programról.