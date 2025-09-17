Jól megünnepelték a szüretet Kemenesmihályfán

Motorosok, biciklisek, gépek felvonulása fújt ébresztőt és nyitotta a kemenesmihályfai szüreti mulatságot. A 13 órai felvonulás után pedig színpadi programok várták a falu apraja-nagyját. Többek között fellépett a Nicki Fergeteg Néptáncegyesület, a Zenit Dance Stúdió, a Marton Laura gyermekcsoport és a Szenior Örömtánc Csoport, a Gráciák pedig musical dallamokkal érkeztek Pápáról. A programot bál zárta, Hajas Tamás húzta a talpalávalót.

Kemenesmihályfa: szürettel ünnepelték az őszt

Fotó: Koszorú Mihály

Kemenesmihályfai programkavalkád

Az egy éve alakult szervezet célja, hogy az önkormányzattal karöltve színesítse, kiegészítse a település programjait. Korábban nagy sikerrel szerveztek már például gyermeknapot és a halloween-i felvonulást is megismétlik idén - mondta Csőréné Toronyi Beáta, a Kemenesmihályfai Család-barát Egyesület vezetője.

A szombati szüreti mulatságon az időjárásra sem lehetett panasz. A programra Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is kilátogatott. - Gratulálok a jó hangulatú kezdeményezéshez! Jó volt megismerni elnök asszonyt és mindazokat a hölgyeket, akik segítségével újabb nagyszerű civil közösség bontakozott ki a faluban. Működésükhöz a település érdekében sok sikert kívánok - fogalmazott.