Mulatság

Jól megünnepelték a szüretet Kemenesmihályfán

A jó hangulat és a kellemes időjárás két a kézben járt szombaton Kemenesmihályfán. Első alkalommal szervezett szüreti felvonulást és mulatságot a Kemenesmihályfai Család-barát Egyesület.

Motorosok, biciklisek, gépek felvonulása fújt ébresztőt és nyitotta a kemenesmihályfai szüreti mulatságot.  A 13 órai felvonulás után pedig színpadi programok várták a falu apraja-nagyját. Többek között fellépett a Nicki Fergeteg Néptáncegyesület, a Zenit Dance Stúdió, a Marton Laura gyermekcsoport és a Szenior Örömtánc Csoport, a Gráciák pedig musical dallamokkal érkeztek Pápáról. A programot bál zárta, Hajas Tamás húzta a talpalávalót.  

Kemenesmihályfa: szürettel ünnepelték az őszt
Fotó: Koszorú Mihály

Kemenesmihályfai programkavalkád

Az egy éve alakult szervezet célja, hogy az önkormányzattal karöltve színesítse, kiegészítse a település programjait. Korábban nagy sikerrel szerveztek már például gyermeknapot és a halloween-i felvonulást is megismétlik idén - mondta Csőréné Toronyi Beáta, a Kemenesmihályfai Család-barát Egyesület vezetője. 

A szombati szüreti mulatságon az időjárásra sem lehetett panasz. A programra Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is kilátogatott.  - Gratulálok a jó hangulatú kezdeményezéshez! Jó volt megismerni elnök asszonyt és mindazokat a hölgyeket, akik segítségével újabb nagyszerű civil közösség bontakozott ki a faluban. Működésükhöz a település érdekében sok sikert kívánok - fogalmazott.  

 

