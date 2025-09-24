Ötven éve állt kéményseprőnek: kitüntetést kapott Mihály Ferenc

- Az utcánkban lakott egy kéményseprő, délutánonként fütyörészve robogott haza a motorkerékpárján. Akkor mondtam először édesanyámnak: én kéményseprő leszek - meséli Mihály Ferenc, akit korábbi cikkünkből már megismerhették, de a félévszázad apropóján azért illik megemlékezni a kezdetekről. Merthogy így is lett. Kéményseprő lett.

Ötven éve kéményseprő Mihály Ferenc

Fotó: Szendi Péter

Kéményseprőként az emberekkel való találkozást szereti a legjobban

Éppen 50 éve, hogy Mihály Ferenc kéményseprőnek állt, ez idő alatt megfordult Szombathelyen, dolgozott Kőszegen, 36 éve pedig Szentgotthárdon tevékenykedik, de a szakmát egy pillanatig nem hagyta el. - Sokat változott a kéményseprés az elmúlt öt évtizedben. Bizonyos szempontból nehezebb idők jártak korábban, közben azonban mégiscsak elfütyörésztünk - a szó szoros és tágabb értelmében is. Tisztességesen, becsületesen végeztem a munkámat, és közben jól elbeszélgettem az emberekkel. Talán ez miatt, a kapcsolatteremtés miatt is szerettem ezt csinálni – fogalmaz.

Az ötven éves jubileum alkalmából Németh László, a Vas Megyei Kéményseprő Kft. ügyvezetője plakettet adományozott Mihály Ferencnek, akit a legtöbben csak “Korminak” ismernek. Búcsúzóul meg is jegyzi: - Meglepődtem volna, ha nem emlékeznek meg az évfordulóról. Jól esett nagyon, hiszen mindig odatettem magam.