Ötven éve állt kéményseprőnek: kitüntetést kapott Mihály Ferenc

Címkék#vas vármegyei#kitüntetés#kéményseprő

Éppen augusztus 4-én volt 50 éve, hogy kéményseprőnek állt. A szakmát azóta sem hagyta el Mihály Ferenc. A jubileum alkalmából plakettet kapott a vasi kéményseprő.

Cseh-Egyed Bernadett

- Az utcánkban lakott egy kéményseprő, délutánonként fütyörészve robogott haza a motorkerékpárján. Akkor mondtam először édesanyámnak: én kéményseprő leszek - meséli Mihály Ferenc, akit korábbi cikkünkből már megismerhették, de a félévszázad apropóján azért illik megemlékezni a kezdetekről. Merthogy így is lett. Kéményseprő lett.

kéményseprő
Ötven éve kéményseprő Mihály Ferenc 
Fotó: Szendi Péter

 

Kéményseprőként az emberekkel való találkozást szereti a legjobban 

Éppen 50 éve, hogy Mihály Ferenc kéményseprőnek állt, ez idő alatt megfordult Szombathelyen, dolgozott Kőszegen, 36 éve pedig Szentgotthárdon tevékenykedik, de a szakmát egy pillanatig nem hagyta el.  - Sokat változott a kéményseprés az elmúlt öt évtizedben. Bizonyos szempontból nehezebb idők jártak korábban, közben azonban mégiscsak elfütyörésztünk - a szó szoros és tágabb értelmében is. Tisztességesen, becsületesen végeztem a munkámat, és közben jól elbeszélgettem az emberekkel. Talán ez miatt, a kapcsolatteremtés miatt is szerettem ezt csinálni – fogalmaz. 

Az ötven éves jubileum alkalmából Németh László, a Vas Megyei Kéményseprő Kft. ügyvezetője plakettet adományozott Mihály Ferencnek, akit a legtöbben csak “Korminak” ismernek. Búcsúzóul meg is jegyzi: - Meglepődtem volna, ha nem emlékeznek meg az évfordulóról. Jól esett nagyon, hiszen mindig odatettem magam. 

 

 

 

 

 

 

 

