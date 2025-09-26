Helyi közélet
2 órája
Kényszerleszállás
Kényszerleszállást hajtott végre a Magyar Légierő 74-es oldalszámú Airbus H225M helikoptere Adásztevel és Nagytevel között. A 85-ös oldalszámú H225M röviddel ezután érkezett meg a helyszínre. Miután felvette a gép személyzetét, sikeresen elhagyta a helyszínt - olvasható a LHPA Spotter Team közösségi oldalán.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre