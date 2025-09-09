Késsel, kalapáccsal támadt másokra - Nem jelent meg a Szombathelyi Járásbíróságon a garázda férfi!

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tartott kedden délelőtt közlekedés biztonsága elleni bűntett és egy dohánybolti garázdaság miatt indult ügyben. A korábban már ittas vezetésért 180 ezer forintos pénzbüntetésre és 1 év vezetéstől eltiltásra ítélt K. B. azonban nem jelent meg a tárgyaláson, telefonja pedig ki volt kapcsolva. Ennek ellenére dr. Ávár Zsuzsanna bíró megtartotta az ülést, amit az ügy rövid összefoglalójával majd a vádlott korábban tett vallomásainak felolvasásával kezdett. késsel

Dr. Ávár Zsuzsanna bíró, a vádlott távollétében is megtartotta az előkészítő ülést: a vádlott késsel, kalapáccsal támadt egy autós társaságra. Fotó: Cseh Gábor

Ezek szerint K. B. 2023 tavaszán másodmagával lépett be egy szombathelyi dohányboltba, ezért az üzlet eladója megkérte egyiküket a távozásra, mondván a bolt belső szabályzata szerint egy időben, csak egy vásárló tartózkodhat az üzletben. A vádlottal érkező idősebb férfi erre elhagyta az üzletet, a vádlott azonban sérelmezte a helyzetet. Az eladó, miután közölte a vádlottal, hogy nem szolgálja ki, az rövid szóváltás után tombolni kezdett, többek között

lesöpörte a pultról a pénztárgépet, a monitort és az üvegből készült érmetartó tálcát ami összetörött, miközben az eladót szidalmazta és fenyegette.

Később az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nagyon megbánta amit tett, de nagyon felhúzta magát azon, hogy nem akarták kiszolgálni, az egy vásárlóról szóló dohánybolti szabályozást pedig nem ismerte.

Késsel, kalapáccsal támadt egy autós társaságra

Ugyanezen év decemberében, a hajnali órákban aztán

az Újvilág utcai garázssoron keveredett konfliktusba egy arra járó autós társasággal, akikre késsel és kalapáccsal támadt.

A vádlott kihallgatásán úgy nyilatkozott, tettét önvédelemből követte el, mivel korábban már többször megfenyegették, ezúttal is majdnem elütötték, valamint azt is gyanította, hogy feltörték a garázsát, ahol a történtek idején már fél éve életvitelszerűen élt. Az autóban okozott kár mintegy 80 ezer forint volt, a dohánybolti kár pedig 20 ezer forint.

Személyiségzavara van a bíróságtól távol maradó férfinak

A vádlott korábbi kihallgatásain arról is beszélt, hogy a vékony falakon keresztül hallja, amint róla, illetve a vele szemben tervezett bűncselekményeket tervezgetik, a szomszédos garázsok valamelyikében. Az igazságügyi pszichiáter szakértői vélemény szerint, a vádlottnak kevert személyiségzavara van, labilis, disszociális jellemzőkkel, paranoid vonásokkal.

Érzelmi labilitás, narcisztikus beállítódás, sértettség jellemzi, sérelmeit dédelgeti, empátiás képessége hiányos, mások szempontjait nem veszi figyelembe. A személyiségzavara a kóros elmeállapot szintjét nem éri el, tudatában volt annak, hogy mit tesz.

A vádlottat 2025 februárja óta nem találják, lakhelye ismeretlen, ettől függetlenül a két ügy tárgyalásának folytatása október 21-én lesz, az egyik autós sértett meghallgatásával. A vádlottat hirdetmény útján ezúttal is idézni fogják.