A kézsebészet csúcsára került a 40 éve gyógyító legendás szombathelyi orvos

A lillafüredi Hotel Palotában rendezték meg szeptember 11–12-én a Magyar Kézsebész Társaság 31. kongresszusát és a Fiatal Kézsebészek Fórumát. Ott vette át a kitüntetését Korcsmár doktor, aki mindjárt magyarázza is az 1997-ben alapított emlékérem latin feliratát. Azt jelenti: „a magyar kézsebészet emlékezetére”, és a hazai kézsebészet egyik fontos szakmai mérföldkövének számít, mondja.

Negyven év a kézsebészet szolgálatában – dr. Korcsmár József megkapta a Magyar Kézsebészetért Emlékérmet.

Fotó: Szendi Péter

Negyven év a kézsebészet szolgálatában

Munkásságát korábban is számos díjjal elismerték. „Kitűnően képzett, nagy felkészültséggel és betegek iránti empátiával rendelkező orvos” – fogalmazott róla egyik méltatása. Ilyennek ismerik a betegei is – Korcsmár József ma is gyógyít: szerdánként Szombathelyen a MÁV-rendelőben, keddenként a sárvári kórház egynapos sebészeti részlegén találkozhatnak vele páciensei. S mivel aktuálisan sok feladat összegyűlt, extra műtéti napot szerveztek hétfőn – azelőtt találkozunk.

– Helyi érzéstelenítésben elvégezhető, kisebb kézsebészeti eseteket operálok. Mindenki időpontra érkezik, kényes vagyok arra, hogy a beteg ne várakozzon – mondja. Ezt a mentalitást, a betegek tiszteletét otthonról, belgyógyász édesapjától hozta.

Pályája Szombathelyen indult

Dr. Korcsmár József 1952-ben Vasason (Pécs melletti bányász község) született. Bár a szülei sohasem terelgették az orvosi pálya felé, a gimnáziumi osztálytársai Nagykanizsán már dokinak szólították. Belgyógyász nem akart lenni, annál „manuálisabbnak érezte magát”, az egyetemen a sebészi szakmák felé fordult az érdeklődése. 1976-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Pályája Szombathelyen indult: prof. Salamon Antalt (baleseti sebész főorvos, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora) követte ide. 1981-ben sebészetből, 1984-ben traumatológiából tett szakvizsgát, és a kézsebészet vált speciális területévé, abból 1994-ben szakvizsgázott. 2008-ig egy munkahelyen, a Markusovszky Kórházban dolgozott, ahol „ragyogó főnöke volt és jó csapat fogadta” és ahol következetes klinikai munkával vált a régió meghatározó kézsebészévé.

– Éveken át én voltam a legfiatalabb a csapatban, és a kollégáim mindenre megtanítottak. Izgalmas korszakban kerültem ide: rengeteget fejlődött a traumatológia. A professzor elismert szaktekintély volt. Húsz éven át irányította az osztályt, ami ez idő alatt Magyarországon és külföldön is elismert traumatológiai központtá vált, a kézsebészet önálló részterületként működött.

A legkorszerűbb eszközök, műszerek és módszerek érkeztek általa a szombathelyi kórházba. Új műtéti eljárásokat, munkaszervezési módszereket vezetett be, korszerűbb lett az infrastruktúra. Új műtőblokkot avattunk 1980-ban, akkor adták át a sürgősségi ambulanciát. Összességében javultak az ellátás feltételei, a sérült-ellátás magas színvonalon folyt. Egy emlékezetes, a kort megelőző műtét abból az időszakból, amikor a mikrosebészet még kialakulóban volt: 1983-ban végrehajtották egy „subtotalisan amputált kéz revaszkularizációs műtétjét”, egy beteg a kisujj felől keresztül átvágta a kezét. A sérült ereket megvarrták, megmaradt a kéz, jó funkcióval gyógyult, „csak” a kisujjat vesztették el. A műtétet dr. Mézes Miklós végezte. 1987-ben kézsebészeti szakrendelés nyílt, ahová kézsérültek, kézbetegséggel küzdők érkeztek. 1988-ban az Orvosi Hetilapban Renner Antal professzor, a magyar kézsebészet vezetője a hazai kézsebészet egyik legerősebb bástyájaként említette a szombathelyi kórházat. 1989-ben végezték az első sikeres replantációt (visszaültetés, visszavarrás): egy levágott középső ujjét. Az operatőr dr. Sándor Imre volt. 1995 és 2008 között újabb jelentős, nagy fejlődést hozó időszak következett dr. Kiss Gyula főorvos vezetésével 2007-ig: Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály elnevezést kapott az osztály. A kézsebészet kiemelt terület maradt. Megduplázódott a traumatológiai műtétek száma és a mikrosebészeti tevékenység gyakorlattá vált. Csatlakoztunk Dél- Magyarországhoz – a Traumatológiai Társaságon belül alakult szervezethez –, bekerültünk az országos szakmai vérkeringésbe. Közben rengeteget fejlődött maga a kézsebészet is – mondja.