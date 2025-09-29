szeptember 30., kedd

A szakma legrangosabb kitüntetése

10 órája

A kézsebészet csúcsára került a 40 éve gyógyító legendás szombathelyi orvos

Címkék#Dr Korcsmár József#Magyar Kézsebész Társaság#főorvos#Kiss Gyula

Dr. Korcsmár József, szombathelyi baleseti és kézsebész nemrég megkapta a Magyar Kézsebész Társaság legrangosabb kitüntetését, a „Pro Memoria Chirurgiae Manus Hungaricae” díjat (Magyar Kézsebészetért Emlékérem) amelyet a szakmai közösség a magyar kézsebészet területén végzett, kiemelkedő, hosszú távú munkáért adományoz. Ebből az alkalomból ültünk le beszélgetni a főorvossal, aki emlékeit, eredményeit, pályája tanulságait is megosztotta.

Tóth Katalin

A lillafüredi Hotel Palotában rendezték meg szeptember 11–12-én a Magyar Kézsebész Társaság 31. kongresszusát és a Fiatal Kézsebészek Fórumát. Ott vette át a kitüntetését Korcsmár doktor, aki mindjárt magyarázza is az 1997-ben alapított emlékérem latin feliratát. Azt jelenti: „a magyar kézsebészet emlékezetére”, és a hazai kézsebészet egyik fontos szakmai mérföldkövének számít, mondja. 

dr. Korcsmár József megkapta a Magyar Kézsebészetért Emlékérmet.
Negyven év a kézsebészet szolgálatában – dr. Korcsmár József megkapta a Magyar Kézsebészetért Emlékérmet.
Fotó: Szendi Péter

Negyven év a kézsebészet szolgálatában 

Munkásságát korábban is számos díjjal elismerték. „Kitűnően képzett, nagy felkészültséggel és betegek iránti empátiával rendelkező orvos” – fogalmazott róla egyik méltatása. Ilyennek ismerik a betegei is – Korcsmár József ma is gyógyít: szerdánként Szombathelyen a MÁV-rendelőben, keddenként a sárvári kórház egynapos sebészeti részlegén találkozhatnak vele páciensei. S mivel aktuálisan sok feladat összegyűlt, extra műtéti napot szerveztek hétfőn – azelőtt találkozunk. 

– Helyi érzéstelenítésben elvégezhető, kisebb kézsebészeti eseteket operálok. Mindenki időpontra érkezik, kényes vagyok arra, hogy a beteg ne várakozzon – mondja. Ezt a mentalitást, a betegek tiszteletét otthonról, belgyógyász édesapjától hozta.

Pályája Szombathelyen indult

Dr. Korcsmár József 1952-ben Vasason (Pécs melletti bányász község) született. Bár a szülei sohasem terelgették az orvosi pálya felé, a gimnáziumi osztálytársai Nagykanizsán már dokinak szólították. Belgyógyász nem akart lenni, annál „manuálisabbnak érezte magát”, az egyetemen a sebészi szakmák felé fordult az érdeklődése. 1976-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Pályája Szombathelyen indult: prof. Salamon Antalt (baleseti sebész főorvos, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora) követte ide. 1981-ben sebészetből, 1984-ben traumatológiából tett szakvizsgát, és a kézsebészet vált speciális területévé, abból 1994-ben szakvizsgázott. 2008-ig egy munkahelyen, a Markusovszky Kórházban dolgozott, ahol „ragyogó főnöke volt és jó csapat fogadta” és ahol következetes klinikai munkával vált a régió meghatározó kézsebészévé. 

– Éveken át én voltam a legfiatalabb a csapatban, és a kollégáim mindenre megtanítottak. Izgalmas korszakban kerültem ide: rengeteget fejlődött a traumatológia. A professzor elismert szaktekintély volt. Húsz éven át irányította az osztályt, ami ez idő alatt Magyarországon és külföldön is elismert traumatológiai központtá vált, a kézsebészet önálló részterületként működött. 

A legkorszerűbb eszközök, műszerek és módszerek érkeztek általa a szombathelyi kórházba. Új műtéti eljárásokat, munkaszervezési módszereket vezetett be, korszerűbb lett az infrastruktúra. Új műtőblokkot avattunk 1980-ban, akkor adták át a sürgősségi ambulanciát. Összességében javultak az ellátás feltételei, a sérült-ellátás magas színvonalon folyt. Egy emlékezetes, a kort megelőző műtét abból az időszakból, amikor a mikrosebészet még kialakulóban volt: 1983-ban végrehajtották egy „subtotalisan amputált kéz revaszkularizációs műtétjét”, egy beteg a kisujj felől keresztül átvágta a kezét. A sérült ereket megvarrták, megmaradt a kéz, jó funkcióval gyógyult, „csak” a kisujjat vesztették el. A műtétet dr. Mézes Miklós végezte. 1987-ben kézsebészeti szakrendelés nyílt, ahová kézsérültek, kézbetegséggel küzdők érkeztek. 1988-ban az Orvosi Hetilapban Renner Antal professzor, a magyar kézsebészet vezetője a hazai kézsebészet egyik legerősebb bástyájaként említette a szombathelyi kórházat. 1989-ben végezték az első sikeres replantációt (visszaültetés, visszavarrás): egy levágott középső ujjét. Az operatőr dr. Sándor Imre volt. 1995 és 2008 között újabb jelentős, nagy fejlődést hozó időszak következett dr. Kiss Gyula főorvos vezetésével 2007-ig: Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály elnevezést kapott az osztály. A kézsebészet kiemelt terület maradt. Megduplázódott a traumatológiai műtétek száma és a mikrosebészeti tevékenység gyakorlattá vált. Csatlakoztunk Dél- Magyarországhoz – a Traumatológiai Társaságon belül alakult szervezethez –, bekerültünk az országos szakmai vérkeringésbe. Közben rengeteget fejlődött maga a kézsebészet is – mondja. 

2008-ban elhagyta a kórházat

Az említett Kiss Gyula főorvost a szakmáért kiálló, harcos emberként jellemzi, ő 2007-ben elhagyta a kórházat. Egy évvel később Korcsmár doktor is követte: úgy alakult a sorsa, hogy „közös megegyezéssel távozott”. Abban az időben már nem dolgozott teljes munkaidőben a kórházban, hanem kézsebészeti kft.-jén keresztül szerződéssel – ennek előzményeként egymás utáni években két rosszullétet említ, a szervezete jelzett: kimerült, túlhajtotta magát. 

2007-ben megszűntek a Sárvári Kórházban az aktív osztályok, kialakították viszont az egynapos sebészetet: a kézsebészeti műtétek jelentős részét ott helyben el lehet végezni. A kézsebészet területén a megyében dr. Korcsmár József vezetésével azóta is biztosított a szakorvosi ellátás. Szombathelyen pedig a MÁV Rendelőintézetben rendel, mindkét helyen kiváló munkatársakkal, mondja. 2020-ig a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában is oktatott. 

– Ki tudtam teljesedni, de van azért bennem némi hiányérzet: néha álmodom, hogy nagyokat operálok. Sok szép műtétet csinálhattam volna még, de bizonyos esetekről a feltételek hiányában nyilvánvalóan le kellett mondanom. A kéz egyéb bajai így is kellő feladatot adnak, mint a ganglion eltávolítás (a folyadékkal telt, jóindulatú cisztát, az úgynevezett gangliont távolítjuk el a testről, leggyakrabban a csuklóról, kézfejről vagy lábfejről), ínhüvelybemetszés, idegvarrat, hegeltávolítás, a zsugorodott tenyéri bőnye eltávolítása, a kéz beszűkült ízületeinek mozgásterjedelmén történő javítása, az esetleges ízületi tok zsugorodások oldása, ínvarratok (elsősorban a kéz sérüléseihez társulhat a nyújtó- vagy hajlító inak frissen kialakult, vagy idősült sérülése), ínösszenövés műtéti oldása, pattanó ujj megszüntetése. 

Az operációkról két-két évet kiemelve számokban: 2009 és 2011 között 817; 2022 és 2024 között 813 beteget operáltam. Érdekes módon az alagút szindrómás esetekből volt a legtöbb. Ez szinte népbetegség Magyarországon, és nagy mértékben emelkedett a műtétek száma is, mondja. 

Voltak asztalos páciensek, akik „jól összefaragták a kezüket”

A kezünk mindig előttünk van, aki használja, munkát végez, annak előbb-utóbb megsérül a keze: előfordulnak konyhai balesetek, de barkácsolás, fűnyírás közben is megtörténhet a baj, mondja. S ha már a műtétek szóba kerülnek, íme néhány emlékezetes: 

– Voltak asztalos pácienseim, akik „jól összefaragták a kezüket”. Egyiküktől kaptam egyszer egy kis szobrot, amit a megmentett kezével készített. Az egyik legszebb esetünk az volt, amikor egy fiatalember egy közlekedési balesetben elvesztette a homloka bőrét. Az alkarról vett bőrt varrtuk a homlokára a lebenyhez futó ereket csatlakoztatva. Azóta is jól van. Egy harmadik betegem teherautó kereke alá került. A bőrét lenyúzta a lábáról, ilyenkor a zsírszövettel együtt leválik a bőr az alatta lévő izomzatról, ezzel az összes tápláló ér is megszakad. Levettük a bőrt, szeleteltük, a lényeg, hogy sikerült az alsó végtagját megmenteni. Egy orvostanhallgató-fagottművésznek is megmentettük az ujjait, aki belenyúlt a fűnyíróba. „Elkeskenyítettük” a kezét, a fagotton egy billentyűt odébb kellett rakni, azóta a hölgy orvos lett és zenél is – meséli.

Az orvos-beteg kapcsolatról

Az orvos-beteg kapcsolat is szóba kerül. Számára evidencia a beteg tisztelete, felvilágosítása: 

– Apámtól tanultam ezt is. Az ellátás nem válhat személytelenné. A betegnek mindig el kell mondani, hogy mi miért történik vele, így várhatunk tőle közreműködést, így lesz partner végig a kezelés során. Fontos megjegyezni még, hogy a kézsebészet team munka. Az operáció, a sebészi rész a gyógyításnak csak mintegy 50-60 százalékát adja, a másik részét a team tagjai biztosítják, szükség van műtősnőkre, műtősökrenővérekre, gyógytornászokra. Utóbbiak szerepe kiemelendő, és nekem mindig jó kollégáim voltak – mondja. Amikor nem dolgozik, szívesen sportol. – A kezdetektől sportrajongó vagyok. Korábban a kispályás labdarúgó-bajnokságban fociztam, az már abbamaradt, de máig rendszeresen járok Haladás-meccsre. Tizenöt éve teniszezem, jó csatákat vívunk párosban. Szóba kerül a visszavonulás kérdése is. Erről annyit mond: – Amíg az egészségem és a rendszer engedi, dolgozom tovább. 

Munkásságát díjak sora ismerte el: 

  • 2001-ben a Vas Megye Szolgálatáért díjban részesült, 
  • 2009-ben megkapta a Pro Sanitate Savariae kitüntetést, 
  • 2012-ben Az Év Orvosának választották. 
  • 2017-ben a Magyar Traumatológus Társaság pécsi kongresszusán a szervezet legmagasabb szakmai elismerését, a Lumniczer Sándor-díjat vehette át.
  • 2024-ben Vas vármegye sportjáért életműdíjat kapott

Szakmai közéleti tevékenysége szintén jelentős: tagja a Magyar Traumatológus Társaságnak és a Magyar Kézsebészeti Társaságnak. Mindkét társaság vezetőségének elismert tagja volt több választási ciklusban. Rendszeres előadó hazai és külföldi konferenciákon; eddigi munkásságát húsz tudományos közlemény és pályamunka fémjelzi. 1994 és 2000 között a Magyar Orvosi Kamara szombathelyi szervezetének elnökeként a szakmai érdekképviseletben is aktív szerepet vállalt. 

Azzal zárja: 

– Úgy gondolom, sikeres pályafutásom volt. Sokan segítettek: kollégák, asszisztensek, műtősnők, barátaim. Köszönet nekik! Hálával kell megemlítenem a családomat, elsősorban feleségemet, akik elfogadták, megértették, hogy sokat voltam távol. Ennek ellenére két gyermekem is orvos lett. Ha befejezem a munkát, öt gyönyörű unokám biztosan sok örömöt ad nekem.

 

 

