1 órája
Kiállítás Németújváron: Batthyányak 500+1 éve
Németújvárhoz felettébb sok emlék köt bennünket, magyarokat. Érdemes élni a lehetőséggel: a Batthyány-kiállítás még egy hónapig tart!
Németújvár évszázadokon át magyar város volt, de immár száz éve (osztrák, burgenlandi településként) a Güssing névre hallgat. Szerencsére nem minden szál szakadt meg vele; sőt! A Batthyány-ak egykori fellegvára, ami a város fölé magasodó hegy tetején uralja a tájat, múzeumként tekinthető meg. A híres család tavaly jubilált: akkor volt 500 éves a történelmük – de a rendkívül népszerű kiállítás szerencsére megmaradt idén is.
Kiállítás október végéig
Tavaly és az idei évben több, mint 28.000 látogató járt itt, akiknek körülbelül 60%-a Magyarországról érkezett – mesélte lapunknak Woki Zoltán, aki szentgotthárdiként vezet ott csoportokat. Magyar nyelven is, ha legalább tízen ezt előre megrendelik. Ő is jubilál: most vasárnap érkezik majd az 50. csoportja.
A tavalyi „Batthyány 500” kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel hosszabbították meg a 2025. évre, ás még egy hónapig, október 31-ig lesz nyitva. Sokan jönnek Budapestről, de érkeztek már Sopronból, Kecskemétről, Szolnokról is; többnyire utazási irodák által szervezett buszos kirándulás formájában – osztotta meg velünk az idegenvezető.
Hasznos tippek
Meredek gyalogúton is fel lehet jutni a várba, de ez idősek részére kissé megerőltető lehet. Kényelmesebb a ferdepályás felvonóval, ami az 51 méteres szintkülönbséget 95 méter hosszú pályán teszi meg egy perc alatt; eközben a fokozatosan elénk táruló panorámában is gyönyörködhetünk. A felvonó teljesen automatikus, beengedő karokkal működik két euró bedobása után; felfelé és lefelé is.
A vár és a kiállítás megtekintése után (ami körülbelül egy órányi időtartam) ajánlatos a közelben lévő bazilikát és kriptát is meglátogatni; a vezetés itt körülbelül negyven perc. A kriptába több, mint száz díszes koporsó, szarkofág tekinthető meg, a Batthyány családtagok történelméből. Köztük számos olyan, amely nagyon szépen van díszítve; a legrégebbi koporsók közel négyszáz(!) évesek. A bazilikában is sok magyar emlék látható.
Immár 501 évvel ezelőtt kapta meg Batthyány Ferenc fiatalkori barátjától, II. Lajos királytól Németújvár várát és uradalmát fizetségként Jaicza várának törökök elleni hősies védelmezéséért. Ezzel lett Németújvár a Batthyányak fő rezidenciája. A kiállítás címében („Pelikán a város felett”) szereplő madarat az indokolja, illetve magyarázza, hogy a Batthyány család közismert címerét Batthyány Boldizsár kapta 1481-ben Mátyás királytól. Ebben a kiterjesztett szárnyú fehér pelikán csőrével a mellét tépve táplálja vérével a fiókáit. Ez szemléletes megjelenítése az önfeláldozásnak, amellyel a család számos tagja a nemzet ügyét szolgálta. Ezt fejezi ki a „Fidelitate et fortitudine” (Hűséggel és bátorsággal) jelmondat is, a család színei: kék-sárga.
A kiállításhoz felhasználták a németújvári Vármúzeum, a Burgenlandi Tartományi Múzeum és a Batthyány család értékes anyagait, műkincseit. Ezekből ismerhetjük meg a vulkáni kúpon épült várat és a nemesi Batthyány családot a legkorábbi időktől a mai napig. A történelmi emlékek és kiállítási tárgyak kilenc kiállítóteremben hívnak meg egy történelmi utazásra. A részletes ismertető leírások német, magyar és angol nyelven olvashatók.
Láthatók festmények (Lucas Cranachtól is), térképek, családi és halotti címerek, évszázadokat átívelő családfa, királyi okiratok, régi könyvek, bútorok, ruhák, fegyverek, szobrok, makettek sok-sok magyar vonatkozással. A történelem és kultúra iránt rajongók érdekfeszítő betekintést nyerhetnek az egykori jelentős erődítmény és a Batthyány család múltjába.
