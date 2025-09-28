Kiállítás Németújváron: Batthyányak 500+1 éve

Németújvár évszázadokon át magyar város volt, de immár száz éve (osztrák, burgenlandi településként) a Güssing névre hallgat. Szerencsére nem minden szál szakadt meg vele; sőt! A Batthyány-ak egykori fellegvára, ami a város fölé magasodó hegy tetején uralja a tájat, múzeumként tekinthető meg. A híres család tavaly jubilált: akkor volt 500 éves a történelmük – de a rendkívül népszerű kiállítás szerencsére megmaradt idén is.

Kiállítás a németújvári várban - odafent

Fotó: VN/Woki Zoltán

Kiállítás október végéig

Tavaly és az idei évben több, mint 28.000 látogató járt itt, akiknek körülbelül 60%-a Magyarországról érkezett – mesélte lapunknak Woki Zoltán, aki szentgotthárdiként vezet ott csoportokat. Magyar nyelven is, ha legalább tízen ezt előre megrendelik. Ő is jubilál: most vasárnap érkezik majd az 50. csoportja.

A tavalyi „Batthyány 500” kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel hosszabbították meg a 2025. évre, ás még egy hónapig, október 31-ig lesz nyitva. Sokan jönnek Budapestről, de érkeztek már Sopronból, Kecskemétről, Szolnokról is; többnyire utazási irodák által szervezett buszos kirándulás formájában – osztotta meg velünk az idegenvezető.

Kiállítás-látogatók - középen karddal Woki Zoltán

Fotó: VN/Woki Zoltán

Hasznos tippek

Meredek gyalogúton is fel lehet jutni a várba, de ez idősek részére kissé megerőltető lehet. Kényelmesebb a ferdepályás felvonóval, ami az 51 méteres szintkülönbséget 95 méter hosszú pályán teszi meg egy perc alatt; eközben a fokozatosan elénk táruló panorámában is gyönyörködhetünk. A felvonó teljesen automatikus, beengedő karokkal működik két euró bedobása után; felfelé és lefelé is.

A vár és a kiállítás megtekintése után (ami körülbelül egy órányi időtartam) ajánlatos a közelben lévő bazilikát és kriptát is meglátogatni; a vezetés itt körülbelül negyven perc. A kriptába több, mint száz díszes koporsó, szarkofág tekinthető meg, a Batthyány családtagok történelméből. Köztük számos olyan, amely nagyon szépen van díszítve; a legrégebbi koporsók közel négyszáz(!) évesek. A bazilikában is sok magyar emlék látható.