Az országos tízből kettő vasi: büszkék lehetünk rájuk!

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtár és Információs Központ, valamint a Magyar Népművelők Egyesülete több vidéki és budapesti intézménnyel közösen egy rendkívüli roll-up kiállítással népszerűsíti a bicentenáriumát ünneplő MTA-t és könyvtárát – valamint a házigazda intézményeket is. Számunkra, Vas vármegyeieknek szívet melengető érzés, hogy a tíz intézmény között két vasi is szerepel!

Kiállítás vasiakkal: a körmendi könyvtár is a listán

Fotó: Szendi Péter

Kiállítás vasiakkal

A kiállítás a következő helyszíneken lesz elérhető:

Csili Művelődési Központ (Budapest)

Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd)

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ, Vasvár

Erdőkertes Faluház és Könyvtár

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

Miskolci Kulturális Központ

Városi Művelődési Központ (Ózd)

Sajószentpéteri Művelődési Központ

Lónyay-kastély (Tuzsér)

Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged)

A roll-up kiállítások közül több is megtekinthető a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében is. Az immár tizennyolc éve létező országos eseménysorozat célja az, hogy minél többen átélhessék azt a kulturális sokszínűséget, amit a közművelődési intézmények nyújtanak.

