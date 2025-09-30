szeptember 30., kedd

Az országos tízből kettő vasi: büszkék lehetünk rájuk!

Címkék#bicentenárium#MTA#intézmény#lista

Rangos listára kerültek fel vasi közművelődési intézményeink, méghozzá ketten is. A kiállítások sorában ott van Körmend és Vasvár is!

Gombos Kálmán

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtár és Információs Központ, valamint a Magyar Népművelők Egyesülete több vidéki és budapesti intézménnyel közösen egy rendkívüli roll-up kiállítással népszerűsíti a bicentenáriumát ünneplő MTA-t és könyvtárát – valamint a házigazda intézményeket is. Számunkra, Vas vármegyeieknek szívet melengető érzés, hogy a tíz intézmény között két vasi is szerepel!

Kiállítás vasiakkal: a körmendi könyvtár is a listán
Fotó: Szendi Péter

Kiállítás vasiakkal

A kiállítás a következő helyszíneken lesz elérhető:

A roll-up kiállítások közül több is megtekinthető a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében is. Az immár tizennyolc éve létező országos eseménysorozat célja az, hogy minél többen átélhessék azt a kulturális sokszínűséget, amit a közművelődési intézmények nyújtanak.

