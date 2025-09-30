4 órája
Az országos tízből kettő vasi: büszkék lehetünk rájuk!
Rangos listára kerültek fel vasi közművelődési intézményeink, méghozzá ketten is. A kiállítások sorában ott van Körmend és Vasvár is!
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtár és Információs Központ, valamint a Magyar Népművelők Egyesülete több vidéki és budapesti intézménnyel közösen egy rendkívüli roll-up kiállítással népszerűsíti a bicentenáriumát ünneplő MTA-t és könyvtárát – valamint a házigazda intézményeket is. Számunkra, Vas vármegyeieknek szívet melengető érzés, hogy a tíz intézmény között két vasi is szerepel!
Kiállítás vasiakkal
A kiállítás a következő helyszíneken lesz elérhető:
- Csili Művelődési Központ (Budapest)
- Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd)
- Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ, Vasvár
- Erdőkertes Faluház és Könyvtár
- Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
- Miskolci Kulturális Központ
- Városi Művelődési Központ (Ózd)
- Sajószentpéteri Művelődési Központ
- Lónyay-kastély (Tuzsér)
- Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged)
A roll-up kiállítások közül több is megtekinthető a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében is. Az immár tizennyolc éve létező országos eseménysorozat célja az, hogy minél többen átélhessék azt a kulturális sokszínűséget, amit a közművelődési intézmények nyújtanak.
