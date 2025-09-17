szeptember 17., szerda

Baleset

1 órája

Kigyulladt egy elektromos roller Szombathelyen, tűzoltók, mentők vonultak - fotók

Címkék#baleset#elektromos roller#tűz

Horváth Istvánné

Szerdán reggel Szombathelyen, a Szent Márton utca egyik tízemeletes házának negyedik emeletén gyulladt ki egy Kukirin G2 elektromos roller. A tüzet a szombathelyi tűzoltók fékezték meg, majd átszellőztették az érintett lakást. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt.

Információink szerint a roller pár nappal ezelőtt megázott és valószínűleg ekkor került víz az akkumulátorhoz, ami rövidzárlatot okozott. A roller nem volt töltőn, amikor kigyulladt.

Kigyulladt egy elektromos roller Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

 


 

