Az iskolai kiközösítés életet is veszélyeztethet – hogyan védhetjük meg gyermekeinket?

Számos eset bizonyítja, hogy a gyerekek, akik tartósan a kortársaik kirekesztett áldozataivá válnak, akár az öngyilkosság gondolatával is szembesülhetnek. A tanév kezdetével most különösen fontos, hogy felnőttként tudatosan figyeljünk az iskolai kiközösítés jeleire és a megelőzésre. Ennek okán szombathelyi gyermekpszichológussal, Mittli Évával beszélgettünk a témáról és azt is érintettük, hogyan lehet edukálni a gyerekeket, és milyen lépéseket tehetünk, hogy megvédjük őket az iskolai bántalmazástól.

Az iskolai kiközösítés súlyos következményekkel járhat

Forrás: Freepik/illusztráció

Iskola kiközösítés: akár tragédia is lehet a vége

VAOL: Milyen hatással van a gyerekekre az iskolai kiközösítés vagy csúfolás, akár rövid, akár hosszabb távon?

Mittli Éva: Az, hogy egy gyermeket nem fogadnak el a közösségében, rövid ideig vagy tartósan csúfolás vagy kiközösítés, azaz bántalmazás áldozata lesz, rövid és hosszú távon is kihat a testi-lelki jóllétére, a viselkedésére.

Rövid távon eluralkodhatnak az alábbi érzelmek, vagy éppen hevesen váltakozhat az ingerlékenység, szorongás, düh, félelem, szomorúság. Az iskolai teljesítmény romlásnak indulhat, koncentrációs nehézségekkel küzdhet egy gyermek, aki nem érzi jól magát a közösségében, csökkenhet a motivációja.

A viselkedése visszahúzódóvá válhat, bizalmatlan lehet a kortársaival szemben. Testi, pszichoszomatikus tünetekre is panaszkodhat, például hasfájásra, fejfájásra, alvási és étvágy problémákra.

Hosszú távon ezek mind fokozódnak: nő a pszichés zavarok (szorongásos zavarok, depresszió, öngyilkossági gondolatok) kialakulásának valószínűsége, alacsony önértékeléssel, negatív énképpel küzdenek a kortársak által bántalmazott gyerekek, a társas kapcsolataikra, iskolai és munkahelyi pályájukra is negatívan hatnak az iskolában átéltek.

A rövid ideig tartó bántalmazásnak általában kisebb mértékű a hatása, míg a tartós, ismétlődő kiközösítés, a bullying jelentősen befolyásolja a pszichés fejlődést.

VAOL: Milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy gyermek áldozattá vált az iskolában?

Mittli Éva: Hangulatingadozást, ingerlékenységet, szorongást tapasztalhat a szülő az érzelmek terén. A gyermek panaszkodhat hasfájásra, fejfájásra, mely miatt nem szeretne iskolába menni.