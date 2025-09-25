5 órája
Az iskolai kiközösítés életet is veszélyeztethet – hogyan védhetjük meg gyermekeinket?
Számos eset bizonyítja, hogy a gyerekek, akik tartósan a kortársaik kirekesztett áldozataivá válnak, akár az öngyilkosság gondolatával is szembesülhetnek. A tanév kezdetével most különösen fontos, hogy felnőttként tudatosan figyeljünk az iskolai kiközösítés jeleire és a megelőzésre. Ennek okán szombathelyi gyermekpszichológussal, Mittli Évával beszélgettünk a témáról és azt is érintettük, hogyan lehet edukálni a gyerekeket, és milyen lépéseket tehetünk, hogy megvédjük őket az iskolai bántalmazástól.
Iskola kiközösítés: akár tragédia is lehet a vége
VAOL: Milyen hatással van a gyerekekre az iskolai kiközösítés vagy csúfolás, akár rövid, akár hosszabb távon?
Mittli Éva: Az, hogy egy gyermeket nem fogadnak el a közösségében, rövid ideig vagy tartósan csúfolás vagy kiközösítés, azaz bántalmazás áldozata lesz, rövid és hosszú távon is kihat a testi-lelki jóllétére, a viselkedésére.
Rövid távon eluralkodhatnak az alábbi érzelmek, vagy éppen hevesen váltakozhat az ingerlékenység, szorongás, düh, félelem, szomorúság. Az iskolai teljesítmény romlásnak indulhat, koncentrációs nehézségekkel küzdhet egy gyermek, aki nem érzi jól magát a közösségében, csökkenhet a motivációja.
A viselkedése visszahúzódóvá válhat, bizalmatlan lehet a kortársaival szemben. Testi, pszichoszomatikus tünetekre is panaszkodhat, például hasfájásra, fejfájásra, alvási és étvágy problémákra.
Hosszú távon ezek mind fokozódnak: nő a pszichés zavarok (szorongásos zavarok, depresszió, öngyilkossági gondolatok) kialakulásának valószínűsége, alacsony önértékeléssel, negatív énképpel küzdenek a kortársak által bántalmazott gyerekek, a társas kapcsolataikra, iskolai és munkahelyi pályájukra is negatívan hatnak az iskolában átéltek.
A rövid ideig tartó bántalmazásnak általában kisebb mértékű a hatása, míg a tartós, ismétlődő kiközösítés, a bullying jelentősen befolyásolja a pszichés fejlődést.
VAOL: Milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy gyermek áldozattá vált az iskolában?
Mittli Éva: Hangulatingadozást, ingerlékenységet, szorongást tapasztalhat a szülő az érzelmek terén. A gyermek panaszkodhat hasfájásra, fejfájásra, mely miatt nem szeretne iskolába menni.
A barátok hiánya, az iskoláról való beszélgetés kerülése, a teljesítményromlás mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ugyanígy a sérült vagy eltűnt tárgyak, fizikai bántalmazás nyomaira is legyünk figyelmesek.
Összességében kell látni a gyermeket, ha azt érezzük, hogy minden egyéb, számunkra ismert ok nélkül nagyon megváltozott, akkor érdemes iskolai bántalmazásra gyanakodni.
VAOL: Mit tehet a szülő, hogyan edukálhatja a gyermekét, hogy ne bántsa a társait?
Mittli Éva: Azt, hogy hogyan bánunk másokkal, már kisgyermekkortól tanítani kell. Közbe kell avatkozni, ha azt tapasztaljuk, hogy egy 2 éves bánt másokat, ahogy egy óvodással, iskolással szemben is fel kell lépni. Az agresszió, mások verbális vagy fizikai bántása nem megoldás, azonnal le kell állítani és helyette alternatívákat kell tanítani.
Érdemes kimondani a gyermek érzelmeit, határt szabni és a dühünk ellenére támogatásunkról biztosítani: "Értem, hogy mérges vagy, de másokat nem bántunk. Mondd el, hogy mi bánt. Itt vagyok, segítek."
A legfontosabb a példamutatás, az, hogy mi szülőként hogyan viselkedünk, hogyan beszélünk másokkal. Érdemes kerülni a megszégyenítést, nem a gyermeket, hanem a viselkedését kell elítélni. A közösen olvasott mesékből is sokat tanulnak a gyerekek.
Az érzelmi intelligencia fejlesztésére méltatlanul kevés figyelmet fordítanak a szülők, kell beszélni az érzelmekről, hogy az érzések rendben vannak, de az általuk kiváltott viselkedés sok esetben, különösen ha az másoknak fájdalmat okoz, nem.
Az együtt töltött idő, a szülői figyelem is segít abban, hogy egy gyermek kiegyensúlyozott legyen, ne mások bántásától érezze jobban magát. Ugyanis a legtöbb bántalmazó gyermek maga is komoly problémákkal küzd. Érdemes szakembert felkeresni, ha a gyermekünk sokszor csúfolódik, bánt másokat, mert ez annak a jele, hogy nem érzi jól magát a bőrében.
VAOL: Mit tehet a szülő, ha azt gyanítja, hogy gyermeke kiközösítés áldozata, anélkül, hogy tovább súlyosbítaná a helyzetet?
Mittli Éva: Forduljon figyelemmel és megértéssel a gyermeke felé. Ne hibáztassa, ne kérdőjelezze meg, ne bagatellizálja a történteket. Ne szembesítse a bántalmazóval, hacsak nem kimondottan ezt szeretné a gyermek. Biztosítsa támogatásáról és arról, hogy együtt megtalálják a megoldást. Mert a gyermek kéréseit is figyelembe kell venni, azt, hogy ő mit látna megoldásnak.
- Beszélgessenek sokat a történtekről, az érzelmekről, a megoldási lehetőségekről. Érdemes megküzdési technikákat (légzőgyakorlatok, konfliktus- és stresszkezelés) tanítani a gyermeknek, ha ez nem megy egyedül, célszerű szakembert felkeresni.
- A támogató háló erősítésére is figyelmet kell fordítani akár az iskolai közösségen belül, akár azon kívül. A gyermek tudtával kérjen a szülő segítséget az osztályfőnöktől, iskolaigazgatótól. Vádaskodás helyett, együttműködést keresve érdemes felkeresni az intézményt, hisz az a cél, hogy együtt megoldást találjunk.
- Különösen fontos azt hangsúlyozni a gyerekek felé is, hogy az intézményben a pedagógusok felelőssége a gyermekek biztonságának biztosítása, így a felnőtt bevonása nem árulkodás, hanem segítségkérés.
VAOL: Milyen módszerekkel lehet megelőzni a csúfolást és a bántalmazást az iskolai közösségben?
Mittli Éva: Érdemes az osztályközösségekben közösen megfogalmazni az osztály szabályait a fontos értékek mentén. Például:
- Tisztelettel beszélünk egymással.
- Kerüljük a káromkodást.
- Egymás dolgaihoz nem nyúlunk.
- Nem teszünk kárt mások holmijában.
- A csúfolódás ellen fellépünk.
- Megvédjük egymást.
A pozitív viselkedést célszerű megerősíteni, a jó példákat kiemelni. Az érzelmi intelligencia fejlesztésére (érzelemfelismerő és -kifejező játékok) , konfliktuskezelési technikák tanítására is érdemes időt fordítani a szűkös osztályfőnöki órák során vagy a napközis foglalkozások alatt. A kortárs kapcsolatokat ajánlott erősíteni: páros, kiscsoportos feladatokat adni, hogy a gyerekek többekkel kerüljenek kapcsolatba, csapatépítő játékokat játszani.
A pedagógusoknak ajánlott azonnal reagálni a csúfolódásra, kirekesztésre, nem elbagatellizálni azokat. Az áldozat hibáztatása, a bántalmazó megszégyenítése is kerülendő.
Ha már a közéletben nem ezt tapasztalják a gyerekek, legalább az iskolában elengedhetetlen a pozitív modell nyújtása, a tiszteleten és elfogadáson alapuló kommunikáció, a konfliktusok békés megoldása. Az érzékenyítő projektek is a másság, a különbözőségek elfogadását segítik.
Amennyiben adott intézményben van iskolapszichológus érdemes a segítségét kérni, ha az osztályban felüti a fejét a piszkálódás, kirekesztés első jele.
VAOL: Hogyan támogathatjuk a gyermek önbizalmát és érzelmi ellenálló képességét, hogy jobban kezelje a nehéz helyzeteket?
Mittli Éva: Az önbizalmat leginkább az igaz, a személy helyett a viselkedésre vonatkozó (Kitartó vagy. vs. Kitartóan színeztél.) , konkrét és nem általánosító (Szépen, hiba nélkül dolgoztál ma matek órán. vs. Ügyes vagy. ), az eredmény helyett a folyamatot előtérbe helyező (Szép lett a rajzod. vs. Jól válogattad meg a színeket.) dicséretek támogatják.
A feladatok kijelölésénél célszerű olyan kihívások elé állítani a gyerekeket, amiket nem túl sok, de nem is túl kis erőfeszítéssel tudnak teljesíteni.
Az érzelmi ellenállóképességet a stabil és pozitív családi és kortárs kapcsolatok, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a megküzdési stratégiák tanítása befolyásolja a kedvezően. Ezek a szülők és a pedagógusok közös feladatai.