90 év ragyog Tilda néni szemében: ezt a derűt a kor sem vette el tőle

Hosszúpereszteg mellett egy tanyán éltek, ott járt általános iskolába, maga az igazgató úr járt közben azért, hogy továbbtanuljon, így került Szombathelyre, az akkori kereskedelmi középiskolába, a későbbi Orlay-ba, meséli az 1935-ös születésű, kilencvenéves Illés Matild Tilda néni.

Rózsa Hajnalka köszönti a kilencvenéves Illés Matildot Tilda nénit Vépen.

Fotó: Szendi Péter

Kilencvenéves lett Tilda néni

1955-ben végzett, néhány évig alkalmi munkákat vállalt, 1958-ban került az egykori GYIVI-be, ott dolgozott az irodai részen 33 évig először könyvelőként, utána gazdasági vezetőként. Onnan ment nyugdíjba, de régi kollégáival a mai napig jó kapcsolatot tart, mondja.

Amikor szükség volt rá, ápolta az édesanyját, édesapját – a családja közben Vépre települt át –, és miután meghaltak a szülei és a testvére, ő is ide költözött. Gyermeke nem született, de testvérei gyermekeit mind nagyon szerette, mintha a sajátjai lennének, keresztanyaságot is vállalt. Jó ideje a sógornőjével, Roza nénivel osztoznak a házon. Tilda néni szívesen olvasgat, tévét néz, rejtvényt fejt, a kertbe már nem merészkedik ki, az Roza néni terepe, a Kossuth utcai házban erről is beszélnek az idős emberek.

Tilda néni az otthonában.

Fotó: Szendi Péter

Gyermekkorától gond volt az egészségével, többször műtötték, most járókerettel közlekedik Tilda néni, mégis derűs, csak úgy mosolyog a szeme. Nem adta fel soha, akaratereje mindig volt, halljuk tőle.

Hétvégén meglepetéssel készült a nagy család: szombaton nyolcan, vasárnap 22-en ünnepeltek – még mindig virágcsokrok, ajándékcsomagok sorakoznak a nappali szoba asztalán. Az önkormányzat és a város lakói nevében Rózsa Hajnalka polgármester kívánt boldog születésnapot és jó egészséget az ünnepeltnek. Virágcsokorral és a miniszterelnök által aláírt emléklappal lepte meg az ünnepeltet.