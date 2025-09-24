21 perce
90 év ragyog Tilda néni szemében: ezt a derűt a kor sem vette el tőle
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Illés Matildot köszöntötte Rózsa Hajnalka polgármester kedden Vépen.
Hosszúpereszteg mellett egy tanyán éltek, ott járt általános iskolába, maga az igazgató úr járt közben azért, hogy továbbtanuljon, így került Szombathelyre, az akkori kereskedelmi középiskolába, a későbbi Orlay-ba, meséli az 1935-ös születésű, kilencvenéves Illés Matild Tilda néni.
Kilencvenéves lett Tilda néni
1955-ben végzett, néhány évig alkalmi munkákat vállalt, 1958-ban került az egykori GYIVI-be, ott dolgozott az irodai részen 33 évig először könyvelőként, utána gazdasági vezetőként. Onnan ment nyugdíjba, de régi kollégáival a mai napig jó kapcsolatot tart, mondja.
Amikor szükség volt rá, ápolta az édesanyját, édesapját – a családja közben Vépre települt át –, és miután meghaltak a szülei és a testvére, ő is ide költözött. Gyermeke nem született, de testvérei gyermekeit mind nagyon szerette, mintha a sajátjai lennének, keresztanyaságot is vállalt. Jó ideje a sógornőjével, Roza nénivel osztoznak a házon. Tilda néni szívesen olvasgat, tévét néz, rejtvényt fejt, a kertbe már nem merészkedik ki, az Roza néni terepe, a Kossuth utcai házban erről is beszélnek az idős emberek.
Gyermekkorától gond volt az egészségével, többször műtötték, most járókerettel közlekedik Tilda néni, mégis derűs, csak úgy mosolyog a szeme. Nem adta fel soha, akaratereje mindig volt, halljuk tőle.
Hétvégén meglepetéssel készült a nagy család: szombaton nyolcan, vasárnap 22-en ünnepeltek – még mindig virágcsokrok, ajándékcsomagok sorakoznak a nappali szoba asztalán. Az önkormányzat és a város lakói nevében Rózsa Hajnalka polgármester kívánt boldog születésnapot és jó egészséget az ünnepeltnek. Virágcsokorral és a miniszterelnök által aláírt emléklappal lepte meg az ünnepeltet.