Klapka Kishuszár Egyesület

1 órája

Ismét nagy sikert arattak a szombathelyi hagyományőrzők

Címkék#fesztivál#hagyományőrzők#siker

Negyedik alkalommal vett részt Balatonfüreden a Romantikus Reformkor Fesztiválon a Klapka Kishuszár Egyesület küldöttsége, mely ezúttal is a rendezvény egyik fénypontjának bizonyult.

Horváth Zoltán Szabolcs

Immár huszadik alkalommal rendezték meg a Balaton-parti településen azt a történelmi fesztivált, melyre most már rendszeresen meghívást kapnak a szombathelyi kishuszárok, akik ezúttal is Sólyomvári Ludwig vezetésével utaztak a rendezvényre. 

A Klapka Kishuszár Egyesület Balatonfüreden járt.
A Klapka Kishuszár Egyesület sikerei

A parancsnok elmondása szerint a színes felvonuláson idén is ők kapták talán a legnagyobb tapsot, a bemutatóikat pedig élénk érdeklődés övezte. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a huszárélet hagyományaira, az egyesület megalakulására, valamint működésére. Rengetegen készítettek szelfit a Klapka Kishuszár Egyesület tagjaival, így aztán nem véletlen, hogy októberben visszavárják őket, azaz meghívást kaptak a szintén hagyományos füredi szüretre is.

Klapka Kishuszár Egyesület Balatonfüreden

Fotók: Horváth Zoltán

 

