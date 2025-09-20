szeptember 20., szombat

Fogadd örökbe: ismerjétek meg Pöttömöt – a kis csodakutyát! - videó

Apró kis lélek, akinek a története egyszerre szomorú és felemelő. Ő itt Pöttöm, egy mindössze 8–10 hetes tündéri kiskutya, aki közepes méretűre fog megnőni – sosem lesz hatalmas, de annál nagyobb szíve van.

Pöttöm a kiskutya gazdit keres!

Pöttöm a piacon keresett menedéket, ahol magára hagyva, félve próbált túlélni. Onnan vitték őt az állatkórházba, ahol kiderült: a hátsó apró kis lábacskája eltört. De a doktorbácsi megműtötte, és Pöttöm hihetetlen erővel gyógyult fel. Ma már szinte észre sem lehet venni, hogy valaha problémája volt – futkározik, játszik, mintha mi sem történt volna.

Ez a csodakutya tele van szeretettel: játékos, pusziosztogatós, igazi boldogságbomba. Egyetlen dolog hiányzik csak az életéből: egy igazi otthon, egy család, ahol biztonságban és szeretetben nőhet fel.

