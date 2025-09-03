Egy derűs, 95 éves férfi: Kisrákoson köszöntötték Fodor Zoltánt

Fodor Zoltán 1930-ban, azaz, 95 éve született Kisrákoson, és itt él most is. Sajnos már özvegyen: felesége, Kovács Gizella (akivel 1958-ban kötöttek házasságot) 2004-ben hunyt el. Két fiuk született: Gyula és Zoltán. Rajtuk kívül öt unokának és szintén öt dédunokának örülhet Zoltán: tartják a kapcsolatot, és gyakran nyitják rá az ajtót.

Kisrákosi 95 éves férfit köszöntöttek születésnapján

Fotó: VN/Simon Attila

95 éve Kisrákoson

Zoltán a nyolc általános iskola után a Mezőgazdasági Szakközépiskolát levelező úton végezte el. Katonai szolgálatát egy nehéz korszakban, az ötvenes évek elején, 1951-52 között teljesítette. Dolgozott a Keszthelyi Gyapjútermelőknél, a Körmendi Mezőgazdasági Gépállomáson, valamint a Pankaszi Téglagyárban: itt már vezetőként tevékenykedett. Végül odahaza, a kisrákosi Mezőgazdasági Szakszövetkezet hízómarha részleg vezetőjeként fejezte be a munkás éveket. 1990-ben, hatvan évnyi munkaviszony után Kisrákoson vonult nyugállományba, és azóta nyugdíjasként éli életét.

Subosits Gábor, Kisrákos polgármestere, valamint Tóth Zoltán aljegyző ajándékcsomaggal, emlékplakettel és kedves szavakkal köszöntötték a jeles évfordulón, és kívántak neki egészséget. Ami Istennek hála, meg is van: Zoltán aktívan részt vesz falusi programokon, és bár a család is segít, de ellátja magát. A köszöntőinek például saját verset szavalt… Kívánunk sok szép évet, jó egészséget mi is!

