szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Egy derűs, 95 éves férfi: Kisrákoson köszöntötték Fodor Zoltánt

Címkék#kisrákosi#polgármester#ajándékcsomag#Őrség

Tisztességgel végzett munka, szép család – és hűség az Őrség szépséges vidékéhez. Fodor Zoltán, Kisrákos megbecsült polgára 95 éves lett.

Gombos Kálmán

Fodor Zoltán 1930-ban, azaz, 95 éve született Kisrákoson, és itt él most is. Sajnos már özvegyen: felesége, Kovács Gizella (akivel 1958-ban kötöttek házasságot) 2004-ben hunyt el. Két fiuk született: Gyula és Zoltán. Rajtuk kívül öt unokának és szintén öt dédunokának örülhet Zoltán: tartják a kapcsolatot, és gyakran nyitják rá az ajtót.

Kisrákosi 95 éves férfit köszöntöttek születésnapján
Kisrákosi 95 éves férfit köszöntöttek születésnapján
Fotó: VN/Simon Attila

95 éve Kisrákoson

Zoltán a nyolc általános iskola után a Mezőgazdasági Szakközépiskolát levelező úton végezte el. Katonai szolgálatát egy nehéz korszakban, az ötvenes évek elején, 1951-52 között teljesítette. Dolgozott a Keszthelyi Gyapjútermelőknél, a Körmendi Mezőgazdasági Gépállomáson, valamint a Pankaszi Téglagyárban: itt már vezetőként tevékenykedett. Végül odahaza, a kisrákosi Mezőgazdasági Szakszövetkezet hízómarha részleg vezetőjeként fejezte be a munkás éveket. 1990-ben, hatvan évnyi munkaviszony után Kisrákoson vonult nyugállományba, és azóta nyugdíjasként éli életét. 

Subosits Gábor, Kisrákos polgármestere, valamint Tóth Zoltán aljegyző ajándékcsomaggal, emlékplakettel és kedves szavakkal köszöntötték a jeles évfordulón, és kívántak neki egészséget. Ami Istennek hála, meg is van: Zoltán aktívan részt vesz falusi programokon, és bár a család is segít, de ellátja magát. A köszöntőinek például saját verset szavalt… Kívánunk sok szép évet, jó egészséget mi is!

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu