Eladó a Balaton ikonikus villája, a lottóötös sem lenne elég rá

A 130 éves épület az Öreghegyen, Balatonalmádi legpatinásabb részén áll, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre. Egy igazi különlegesség, Kiss Jancsi villája került ezzel az ingatlannal a piacra a Balatonnál – nem is akármilyen áron eladó...

Kiss Jancsi villája

Kis Jancsi villája: a leghíresebb balatoni villa egy vagyonért eladó

A történelmi épületet még 1891-ben építette Szalay Mihály veszprémi kanonok, és azóta is méltóságteljesen őrzi helyét az Öreghegy tetején. Több mint száz éve állja a szelet-vihart, és bár az utóbbi évtizedekben házak nőttek köré, ma is uralja a panorámát – szinte minden pontjáról rálátni a városra. Az ára ehhez mérten csillagászati: több mint négymillió forint a négyzetméterára, vagyis 1,43 milliárd forintért lehet a tiéd a város legnagyobb, legpatinásabb villája. Stílusa a felvidéki reneszánsz pártázatos homlokzatú épületekre emlékeztet - írja az Origo.

Titokzatos épület, pikáns pletykákkal

A villa történetében azonban nemcsak az építészeti érték és kuriózum az érdekes, hanem a villa egykori tulaja: a legendás cigányprímás, Kis Jancsi. Ő volt a 20. század elejének igazi magyar celebje: Párizs, Berlin, Svájc, sőt még Dél-Amerika is tombolt a hegedűjátékától. A budapesti és veszprémi kávéházakban rajongók hada leste minden mozdulatát, a Balatonon pedig nyaralók százait varázsolta el. Egyszer még Blaha Lujza, a „nemzet csalogánya” is könnyekig hatódott tőle egy balatoni hajó fedélzetén.

De nem minden volt csillogás: Kis Jancsi a fényűző villa falai közé menekült, amikor elunta a botrányokkal teli sztáréletet. Itt élte mindennapjait, miközben pletykák keringtek szerelmi viszonyairól, féktelen mulatozásairól és arról, hogy bizony a Balaton-parti elit köreiben sokak szemét szúrta a hírneve. 1932-ben itt hunyt el – de a villa falai azóta is őrzik titkait.

Ki volt a híres cigányprímás?

1865-ben született Veszprémben, szülei is muzsikusok voltak; kis termete miatt kapta a „Kis” ragadványnevet, az eredeti neve: Orsolya János volt. Münchenben művészeti vizsgát tett, hallgatóságuk kitörő lelkesedéssel fogadta előadásait. 1890 körül Dél-Amerikába is eljutott, ahol Buenos Airesben annyira elbűvölte közönségét, hogy értékes ajándékokkal halmozták el.