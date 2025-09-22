1 órája
A szombathelyi Kiss Norbert és Halász Bence rekordja az örökkévalóságnak!
Az elmút hetekben, napokban két jelentős vasi sporttörténelmi siker is született! A szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője, Halász Bence, és a Révész Racing szombathelyi kamionversenyzője, Kiss Norbert állított fel korszakosnak tűnő sportrekordot!
Halász Bence, Kiss Norbert: két vasi is sportörtténelmet írt!
Halász Bence harmadszor vb-érmes
Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence bronzérmes lett a tokiói atlétikai világbajnokságon szeptember közepén. A 28 éves kalapácsvető pályafutása során hetedszer állhat fel a dobogóra felnőtt-világeseményen – 82,69 méterrel élete második legjobb eredményét érte el.
A bronzéremével Halász lett az első magyar atléta, aki szabadtéri világbajnokságokon összesen három érmet szerzett – amire eddig egyetlen magyar atléta sem volt képes!
Bence 2019-ben Dohában, 2023-ban pedig Budapesten végzett vb-harmadikként.
Kiss Norbert úgy tűnik, megállíthatatlan
Az elmúlt hétvégén Franciaország, Le Mans legendás pályára adott otthon a gyorsasági kamionos Európa-bajnokság utolsó előtti, hetedik állomásának. A listavezető, címvédő Kiss Norbert, a Révész Racing szombathelyi pilótája abban a tudatban futott neki a versenyhétvégének, hogy történelmet írhat, ő lehet a sportág történetében az első pilóta, aki hétszer nyeri meg a sorozatot. Nos, Norbi nem lassított – és megvédve címét hetedszer lett Európa-bajnok a gyorsasági kamionos szakágban!
A 40 éves szombathelyi versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször (!) lett a sorozat győztese.
Kiss Norbi sporttörténelmet írt: Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább!
Messze még pályafutásuk vége!
És bizony „fenyegető” a riválisok, az ellenfelek számára, hogy mindkét vasi sportember ereje teljében van, motiváltan várja a folytatást. Halász Bence rohamléptekben fejlődik, fiatal atléta, mégis kellő rutinnal van felvértezve – sok-sok évig ott lehet a sportág szűk élmezőnyében. Míg Kiss Norbert rutinos pilóta módjára évek óta stabilan teljesít, megbízhatóan szállítja az eredményeket, kiváló csapat „dolgozik” alá – messze még a pályafutása vége!