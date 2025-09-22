A szombathelyi Kiss Norbert és Halász Bence rekordja az örökkévalóságnak!

Kiss Norbert úgy tűnik, megállíthatatlan

Az elmúlt hétvégén Franciaország, Le Mans legendás pályára adott otthon a gyorsasági kamionos Európa-bajnokság utolsó előtti, hetedik állomásának. A listavezető, címvédő Kiss Norbert, a Révész Racing szombathelyi pilótája abban a tudatban futott neki a versenyhétvégének, hogy történelmet írhat, ő lehet a sportág történetében az első pilóta, aki hétszer nyeri meg a sorozatot. Nos, Norbi nem lassított – és megvédve címét hetedszer lett Európa-bajnok a gyorsasági kamionos szakágban!