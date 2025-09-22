2 órája
Kiss Norbi sporttörténelmet írt: Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább!
Mint azt megírtuk, vasárnap Franciaországban, Le Mans legendás pályáján győjtötte be hetedik kamionos Európa-bajnoki címét a szombathelyi pilóta, Kiss Norbi, ezzel sporttörténelmet írt. A friss, hétszeres EB-győztes, Kiss Norbert lapunknak is nyilatkozott.
Kiss Norbert már hétszeres Európa-bajnok - ez soha, senkinek nem sikerült a gyorsasági kamionos szakágban! - írtuk meg tegnap.
Az elmúlt hétvégén Franciaország, Le Mans legendás pályára adott otthon a gyorsasági kamionos Európa-bajnokság utolsó előtti, hetedik állomásának. A listavezető, címvédő Kiss Norbert és a Révész Racing abban a tudatban futott neki a versenyhétvégének, hogy történelmet írhat, a magyar pilóta lehet a sportág történetében az első, aki hétszer nyeri meg a sorozatot.
Kiss Norbert - remek francia "hétvége"
A szombati nap jól indult, az időmérőn ezúttal is szombathelyi pilóta volt a leggyorsabb, így az élről várhatta az első futam rajtját. A német Sascha Lenz ugyan megpróbálkozott egy előzéssel a start után, de a címvédő visszaverte a támadást, megtartotta pozícióját, majd folyamatosan növelte is előnyét. Végül elsőként intette le a kockás zászló, és mivel a nagy rivális német Jochen Hahn csak harmadikként futott be, így 85 pontra nőttKiss Norbert előnye.
A fordított rajtrácsos verseny során a nyolcadik helyről indulhatott a Révész Racing pilótája, és negyedik helyig jött előre. A futamot csapattársa, René Reinert nyerte, ami a csapatverseny szempontjából volt különösen fontos.
"Természetesen" a vasárnapi időmérőt is megnyerte Kiss Norbi, fél másodperccel volt gyorsabb a többieknél. A futamon aztán rajt-cél győzelmet aratott, ezzel megvédve címét hetedszer lett Európa-bajnok!
- Nagyon sok dolog kavarog most a fejemben, hosszú út vezetett idáig. 2020-ban kezdtünk el együtt dolgozni a Révész Racing csapatával, és nagyon profi emberek vesznek körül. Attól a perctől, hogy bemutattuk a csapatot a Hungaroringen, nagyon versenyképesek vagyunk. Tavasszal egy új autót építettünk, ami fantasztikus lett. Külön köszönöm Révész Bálintnak, hogy ilyen lehetőséget teremt nekünk, ami nagyon ritka! - mondta Kiss Nobi, hozzátéve:
Idén húsz éve versenyzem, a túraautó után tértem át a kamionversenyzésre, és most elmondhatom, hogy egyedüliként hétszeres Európa-bajnok vagyok. Köszönöm a családomnak, Mártinak, a menyasszonyomnak, és a szurkolóknak is a támogatást, a sok szeretet, amit kapok. Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább!
– nyilatkozta friss hétszeres Eb-győztesként Kiss Norbert.
A nap második versenyén a fordított rajtrácsos szabály miatt a 8. helyről rajtolhatott Kiss Norbert, de az első körben kiszorították a pályáról, így visszacsúszott a 17. pozícióba. Innen nagyot zárkózott, és végül nyolcadikként intették le.
A szombathelyi versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször (!) lett a sorozat győztese.
A 2025-ös kamionos Európa-bajnokság sorozat október 4-5-én Spanyolországban (Jarama) zárul.
Mint azt megírtuk, a vasárnapi futam leintése után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kiss Norbit.