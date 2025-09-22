szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyilatkozat

2 órája

Kiss Norbi sporttörténelmet írt: Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább!

Címkék#Kiss Norbert#Le Mans#Európa-bajnok#Révész Racing#pilóta

Mint azt megírtuk, vasárnap Franciaországban, Le Mans legendás pályáján győjtötte be hetedik kamionos Európa-bajnoki címét a szombathelyi pilóta, Kiss Norbi, ezzel sporttörténelmet írt. A friss, hétszeres EB-győztes, Kiss Norbert lapunknak is nyilatkozott.

Tóth Gábor

Kiss Norbert már hétszeres Európa-bajnok - ez soha, senkinek nem sikerült a gyorsasági kamionos szakágban! - írtuk meg tegnap. 

Kiss Norbert
Kiss Norbert - a bajnok!
Fotó: VN/Révész Racing

Az elmúlt hétvégén Franciaország, Le Mans legendás pályára adott otthon a gyorsasági kamionos Európa-bajnokság utolsó előtti, hetedik állomásának. A listavezető, címvédő Kiss Norbert és a Révész Racing abban a tudatban futott neki a versenyhétvégének, hogy történelmet írhat, a magyar pilóta lehet a sportág történetében az első, aki hétszer nyeri meg a sorozatot.

Kiss Norbert - remek francia "hétvége"

A szombati nap jól indult, az időmérőn ezúttal is szombathelyi pilóta volt a leggyorsabb, így az élről várhatta az első futam rajtját. A német Sascha Lenz ugyan megpróbálkozott egy előzéssel a start után, de a címvédő visszaverte a támadást, megtartotta pozícióját, majd folyamatosan növelte is előnyét. Végül elsőként intette le a kockás zászló, és mivel a nagy rivális német Jochen Hahn csak harmadikként futott be, így 85 pontra nőttKiss Norbert előnye.

A fordított rajtrácsos verseny során a nyolcadik helyről indulhatott a Révész Racing pilótája, és negyedik helyig jött előre.  A futamot csapattársa, René Reinert nyerte, ami a csapatverseny szempontjából volt különösen fontos.

"Természetesen" a vasárnapi időmérőt is megnyerte Kiss Norbi, fél másodperccel volt gyorsabb a többieknél. A futamon aztán rajt-cél győzelmet aratott, ezzel megvédve címét hetedszer lett Európa-bajnok!

 

- Nagyon sok dolog kavarog most a fejemben,  hosszú út vezetett idáig. 2020-ban kezdtünk el együtt dolgozni a Révész Racing csapatával, és nagyon profi emberek vesznek körül. Attól a perctől, hogy bemutattuk a csapatot a Hungaroringen, nagyon versenyképesek vagyunk. Tavasszal egy új autót építettünk, ami fantasztikus lett. Külön köszönöm Révész Bálintnak, hogy ilyen lehetőséget teremt nekünk, ami nagyon ritka! - mondta Kiss Nobi, hozzátéve:

Idén húsz éve versenyzem, a túraautó után tértem át a kamionversenyzésre, és most elmondhatom, hogy egyedüliként hétszeres Európa-bajnok vagyok. Köszönöm a családomnak, Mártinak, a menyasszonyomnak, és a szurkolóknak is a támogatást, a sok szeretet, amit kapok. Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább! 

– nyilatkozta friss hétszeres Eb-győztesként Kiss Norbert.

A nap második versenyén a fordított rajtrácsos szabály miatt a 8. helyről rajtolhatott Kiss Norbert, de az első körben kiszorították a pályáról, így visszacsúszott a 17. pozícióba. Innen nagyot zárkózott, és végül nyolcadikként intették le.

A szombathelyi versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször (!) lett a sorozat győztese.

A 2025-ös kamionos Európa-bajnokság sorozat október 4-5-én Spanyolországban (Jarama) zárul.

Mint azt megírtuk, a vasárnapi futam leintése után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kiss Norbit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu