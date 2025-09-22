Kiss Norbi sporttörténelmet írt: Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább!

Kiss Norbert már hétszeres Európa-bajnok - ez soha, senkinek nem sikerült a gyorsasági kamionos szakágban! - írtuk meg tegnap.

Kiss Norbert - a bajnok!

Fotó: VN/Révész Racing

Az elmúlt hétvégén Franciaország, Le Mans legendás pályára adott otthon a gyorsasági kamionos Európa-bajnokság utolsó előtti, hetedik állomásának. A listavezető, címvédő Kiss Norbert és a Révész Racing abban a tudatban futott neki a versenyhétvégének, hogy történelmet írhat, a magyar pilóta lehet a sportág történetében az első, aki hétszer nyeri meg a sorozatot.

Kiss Norbert - remek francia "hétvége"

A szombati nap jól indult, az időmérőn ezúttal is szombathelyi pilóta volt a leggyorsabb, így az élről várhatta az első futam rajtját. A német Sascha Lenz ugyan megpróbálkozott egy előzéssel a start után, de a címvédő visszaverte a támadást, megtartotta pozícióját, majd folyamatosan növelte is előnyét. Végül elsőként intette le a kockás zászló, és mivel a nagy rivális német Jochen Hahn csak harmadikként futott be, így 85 pontra nőttKiss Norbert előnye.

A fordított rajtrácsos verseny során a nyolcadik helyről indulhatott a Révész Racing pilótája, és negyedik helyig jött előre. A futamot csapattársa, René Reinert nyerte, ami a csapatverseny szempontjából volt különösen fontos.

"Természetesen" a vasárnapi időmérőt is megnyerte Kiss Norbi, fél másodperccel volt gyorsabb a többieknél. A futamon aztán rajt-cél győzelmet aratott, ezzel megvédve címét hetedszer lett Európa-bajnok!

- Nagyon sok dolog kavarog most a fejemben, hosszú út vezetett idáig. 2020-ban kezdtünk el együtt dolgozni a Révész Racing csapatával, és nagyon profi emberek vesznek körül. Attól a perctől, hogy bemutattuk a csapatot a Hungaroringen, nagyon versenyképesek vagyunk. Tavasszal egy új autót építettünk, ami fantasztikus lett. Külön köszönöm Révész Bálintnak, hogy ilyen lehetőséget teremt nekünk, ami nagyon ritka! - mondta Kiss Nobi, hozzátéve:

Idén húsz éve versenyzem, a túraautó után tértem át a kamionversenyzésre, és most elmondhatom, hogy egyedüliként hétszeres Európa-bajnok vagyok. Köszönöm a családomnak, Mártinak, a menyasszonyomnak, és a szurkolóknak is a támogatást, a sok szeretet, amit kapok. Büszke vagyok, hogy ezt elértük, de nem állunk meg, megyünk tovább!

– nyilatkozta friss hétszeres Eb-győztesként Kiss Norbert.