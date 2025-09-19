37 perce
Kiss Norbert sporttörténelmet ír a hétvégén? - A szombathelyi kamionkirály lehet a világ ura
A hétvégén Franciaországban sporttörténelmet írhat Kiss Norbert és a Révész Racing. Kiss Norbert: közel a történelmi hetedik Eb-arany!
Franciaországban, Le Mans legendás pályáján folytatódik a kaminos Európa-bajnokság - ahol sporttörténelmet írhat a Révész Racing szombathelyi pilótája, Kiss Norbert!
Kiss Norbert hetedszer?
Már a hét közepén útnak indult Kiss Norbert - és a Révész Racing csapata - Franciaországba. Le Mans ad otthont ugyanis a kamionos Európa-bajnokság utolsó előtti versenyhétvégéjének. A címvédő, listavezető szombathelyi pilótának pedig minden esélye megvan arra, hogy sporttörténelmet írjon: ő lehet az első a világon, aki hetedszer is megnyeri a sorozatot!
- Eddig jól alakult a szezon, folyamatosan építettük az előnyünket, még akkor is, ha legutóbb balesetbe is keveredtünk. Már 77 pont az előnyünk, elég jó esélyünk van a végső sikerre. De nem fogunk taktikázni, győzelmekkel szeretnénk megünnepelni a címet. Nagyon örülök, hogy az idei szezon ilyen jól alakult, különösen büszke vagyok a csapatra, mert új versenygéppel vágtunk neki az idénynek, és bár akadt technikai hiba a szezon elején, de megoldottuk a feladatot. Elképesztő autót épített a Révész Racing – mondta Kiss Norbert.
A szombathelyi pilóta pályafutása elején nem is álmodott arról, hogy hetedszer is megnyerheti az Európa-bajnokságot.
- - Örülök, hogy sikerült idáig eljutni. Amikor elkezdtem versenyezni a sorozatban, arra sem gondoltam, hogy egyszer megnyerhetem az Európa-bajnoki címet. Voltak nehéz periódusok, most pedig itt vagyunk közel 15 évvel később, hogy történelmet írhatunk, és hetedszer is elhódíthatjuk a trófeát – összegzett Kiss Norbert.
- - Le Mans az egyik kedvenc pályám. Nem csak azért, mert legendás helyszínről van szó, hanem mert itt mindig jó a hangulat, és többször győztünk már. Remélem most is sikerül, és megvédjük címünket! – zárta szavait a szombathelyi pilóta.
Szombaton 15.55-kor és 18.40-kor, vasárnap pedig 14.00-kor és 16.45-kor kezdődnek a versenyek.