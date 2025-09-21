szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

1 órája

Sporttörténelmet írt a szombathelyi Kiss Norbi: hetedszer is Európa-bajnok

Címkék#kamion#sporttörténelmi siker#Le Mans-ban#Kiss Norbi#Olad#Európa-bajnok

A negyvenéves szombathelyi versenyző vasárnap sporttörténelmet írt: a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált. Kiss Norbi hetedszer hódította meg az Európa-bajnoki trófeát Le Mansban. Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó is köszöntötte.

Vaol.hu

Vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert,  vagy ahogy sokan hívják, Kiss Norbi, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát. Ezzel minden idők legeredményesebb kamionversenyzőjévé vált az oladi lakótelepről elinduló fiatalember. 

Kiss Norbi
Minden idők legjobb kamionversenyzője, hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbi
Fotó: Kiss Norbi Facebook-oldala

Kiss Norbi sporttörténelmet írt hetedszer is Európa-bajnok

A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott - írta az MTI. Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst. A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött. A franciaországi versenyhétvégéből még egy futam van hátra, azon - a fordított rajtrács szabályának értelmében - a nyolcadik helyről rajtol majd a friss hétszeres Európa-bajnok - tudósított az MTI.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu