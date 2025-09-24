szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

54 perce

Kisunyomban vidám hangulatban köszöntötték az őszt

Címkék#Őszköszöntő#Kisunyom#V. Németh Zsolt

Mazsorett felvonulás, bohócműsor, sütiverseny, tábortűz és retro disco – mindez egyetlen délutánba sűrítve. Kisunyomban harmadszor is közösen köszöntötték az őszt, ahol a jókedv és az összetartozás volt a főszerep.

Csabai Bernadett

Harmadik alkalommal telt meg élettel a Kúria udvara Kisunyomban, ahol szeptember 20-án rendezték meg az Őszköszöntő Pikniket. A délután igazi közösségi élményt hozott: solymászbemutató, mazsorett felvonulás, bohócműsor, táncbemutatók, tábortűz és retro disco gondoskodott a jó hangulatról, miközben a gyerekeket lufihajtogatás, óriásbuborék-show és kézműves foglalkozások várták. A finom falatokról retro lángos és a Fülepp büfé kínálata gondoskodott.

Szita Tímea polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is beszédet mondott Kisunyomban
Szita Tímea polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is beszédet mondott Kisunyomban
Fotó: Novák Roland

Kisunyom büszke lehet a közösségére

A rendezvényt ünnepélyesen V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszteri biztos nyitotta meg, aki kiemelte:

A piknik mindig több, mint egy pléd a füvön. Van benne valami szertartásszerű, közösségépítő szimbólum. Ezen a rendezvényen a kicsiknek ugyanúgy helye van, mint a nagyoknak: az újszülötteket közösen üdvözlik, a sütiversenyen minden családi recept bemutatkozhat, a legszebb kertre együtt büszke a falu. A szervezés mindenre és mindenkire gondolt. Becsüljék meg ezt a nagyszerű közösséget!

 – méltatta a falubeliek összetartását.

Szita Tímea polgármester köszöntőbeszédében hangsúlyozta:

Kisunyom egy élő, egymásra figyelő közösség. Bízom benne, hogy ez a nap élményekben gazdag lesz, és hozzájárul ahhoz, hogy a falunkat ne csak lakóhelynek, hanem otthonnak érezzék!

A program során sor került az eredményhirdetésekre is: díjazták „A Falu sütije” verseny legjobbját - az idén diós finomságok készültek - átadták a „Legszebb kert” elismeréseket, valamint babacsomagokkal köszöntötték az újszülötteket és új focikapukat is átadtak. A nap végére a tábortűz melege és a retro disco zenéje tette teljessé a közösségi élményt, amelyre mindenki szívesen emlékszik majd vissza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu