Kisunyomban vidám hangulatban köszöntötték az őszt

Harmadik alkalommal telt meg élettel a Kúria udvara Kisunyomban, ahol szeptember 20-án rendezték meg az Őszköszöntő Pikniket. A délután igazi közösségi élményt hozott: solymászbemutató, mazsorett felvonulás, bohócműsor, táncbemutatók, tábortűz és retro disco gondoskodott a jó hangulatról, miközben a gyerekeket lufihajtogatás, óriásbuborék-show és kézműves foglalkozások várták. A finom falatokról retro lángos és a Fülepp büfé kínálata gondoskodott.

Szita Tímea polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is beszédet mondott Kisunyomban

Fotó: Novák Roland

Kisunyom büszke lehet a közösségére

A rendezvényt ünnepélyesen V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszteri biztos nyitotta meg, aki kiemelte:

A piknik mindig több, mint egy pléd a füvön. Van benne valami szertartásszerű, közösségépítő szimbólum. Ezen a rendezvényen a kicsiknek ugyanúgy helye van, mint a nagyoknak: az újszülötteket közösen üdvözlik, a sütiversenyen minden családi recept bemutatkozhat, a legszebb kertre együtt büszke a falu. A szervezés mindenre és mindenkire gondolt. Becsüljék meg ezt a nagyszerű közösséget!

– méltatta a falubeliek összetartását.

Szita Tímea polgármester köszöntőbeszédében hangsúlyozta:

Kisunyom egy élő, egymásra figyelő közösség. Bízom benne, hogy ez a nap élményekben gazdag lesz, és hozzájárul ahhoz, hogy a falunkat ne csak lakóhelynek, hanem otthonnak érezzék!

A program során sor került az eredményhirdetésekre is: díjazták „A Falu sütije” verseny legjobbját - az idén diós finomságok készültek - átadták a „Legszebb kert” elismeréseket, valamint babacsomagokkal köszöntötték az újszülötteket és új focikapukat is átadtak. A nap végére a tábortűz melege és a retro disco zenéje tette teljessé a közösségi élményt, amelyre mindenki szívesen emlékszik majd vissza.