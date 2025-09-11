Rohan az idő – de Koncz Zsuzsán úgy látszik nem fog – fotók!

Rohan az idő, ezzel a csaknem 60 éves dallal indította közel telt házas koncertjét Koncz Zsuzsa a Sportházban csütörtökön este, de csak azután, hogy megdicsérte főként az idősebb korosztályhoz tartozó közönségét és felidézte, hogy a teremben már annak idején is megrendezett profi táncversenyeket maga is sokszor megnézte és különben is, mindig is imádott ide járni. Kétségtelen, hogy a Liszt Ferenc-, Kossuth- és Prima Primissa díjas énekes, régóta visszajáró vendége Szombathelynek.

Rengetegen voltak kíváncsiak a megunhatatlan Koncz Zsuzsára Fotó: Cseh Gábor

50 éve jelent meg az 5. Koncz Zsuzsa lemez

A mostani koncert apropója, hogy két éve volt 50 éve, hogy megjelent az ötödik Koncz-nagylemez, a Jelbeszéd – melynek kivételes dalai, de „hányatott sorsa” (kevéssel megjelenése után betiltották) is kiemelt helyet biztosít az egyébként is igen sikeres életmű albumai között. A koncerten – ahogyan mindig – ezúttal is felcsendülnek a régi és új slágerek, mint a Valahol egy lány, a Kárpáthyék lánya, az Ég és föld között és köztük természetesen a 2023-as Bródy szerzemény, a Jelbeszéd 2.0.