Az Otthon Start Program fordulatot hozhat

2 órája

Kevesebb a kontár, de több a kár az építőiparban

Kevesebb a kontár, de több a kár az építőiparban

Átlagosan 842 137 forintra nőtt az építőipari kontármunkákból származó lakossági kár mértéke, ami 3,4 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság. Megdöbbentően sok a negatív tapasztalat, ami erősíti az szakemberekkel szembeni negatív előítéletet – derül ki a Mapei Kft. Építőipari Bizalmi Index 2025 kutatásából.

Kevesebb a kontár, de több a kár:
Kevesebb a kontár, de több a kár: építőipari szempontból az ország gyakorlatilag kettészakadt.
Forrás:  Shutterstock

A kontármunkák aránya csökkent

A lakosság építőipari szakemberekkel szembeni bizalma tavaly óta nem változott, idén is átlagosan 3,6 csillagon áll. A kontármunkák aránya csökkent: a felnőtt lakosság 14,5 százaléka szenvedett el kontárkárt az elmúlt egy évben, ami jelentős, 9 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest, látszik a kutatásból. 

Erről Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője úgy vélekedik: „Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is: a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent. Emellett az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése is érdemben befolyásolhatta a mutatókat” – mondta, és hozzáfűzte, hogy a kedvező tendencia mögött megfigyelhető a lakosság tudatosságának növekedése is.

A kontárkár keletről nyugatra nő

Továbbra is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg a kontármunkákból származó károk mértékében. A legmagasabb átlagos kontárkárt Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon mérték: előbbinél 828 182 forint, utóbbinál 839 200 forint volt az átlagos kárösszeg. Az 1–2 csillagos, kontár vagy gyenge minőségű munkák aránya régiónként jelentősen eltér. A déli régiókban jóval magasabb a problémás kivitelezések aránya: a Dél-Alföldön 25 százalék, az Észak-Alföldön 23 százalék. Ezzel szemben Észak-Magyarországon mindössze 5 százalék, a Nyugat-Dunántúlon 9 százalék, Közép-Dunántúlon pedig 7 százalék számolt be kontár és gyenge minőségű munkáról. 

Az Otthon Start újraindíthatja a bizalmat?

A lakosság hangulata továbbra is óvatos az építőiparral kapcsolatban. Markovich Béla szerint ugyanakkor a most induló Otthon Start Program a várakozások szerint fordulatot hozhat. A támogatási lehetőség ismertsége kifejezetten magas: az aktív felnőtt lakosság 75 százaléka hallott róla. Bár eddig csak 4 százalék nyilatkozta, hogy jogosult és élne is a programmal – ami elméletileg 240 ezer potenciális felújítót jelent –, további 12 százalék még nem döntött. Ez a több százezres keresleti potenciál komoly lendületet adhat az építőiparnak.

 

