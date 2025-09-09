szeptember 9., kedd

Ezt nem teszik a kirakatba...

56 perce

Így beszél egymással Korda György és Klárika, amikor elfogy a türelem és nem kerül adásba

Címkék#csemege#Korda György#baki#Balázs Klári

Kínos felvétel került ki a TikTokra, amin olyan pillanatok láthatók, amik nem kerültek adásba. Ilyen, amikor Korda György és Balázs Klári bakiznak és Gyuri bácsinak elfogy a türelme...

Vaol.hu

Kínos felvétel került ki Kordáékról. Még a legnagyobb szerelem ellenére is lehetnek feszült pillanatok egy házasságban. Persze ezt senki nem szívesen teszi a kirakatba, de ha éppen ott van egy kamera, vagy több kamera, akkor az a felvétel egyszer előkerül... Így járt most Korda György és Balázs Klári. Forgott a kamera és nem volt minden rendben, ettől egy idő után pedig elfogyott a türelem. Repkedtek azok a bizonyos szavak...

korda györgy
Korda György és Balázs Klári
Fotó: Mogyoróssy Márton / Forrás: Bors

Korda Györgynek is elfogy egyszer a türelme: most kiderült, hogy az milyen

A TikTokra felkerült felvétel igazi csemege: egy tévés forgatás kulisszái mögé enged bepillantást, ahol Korda György és Balázs Klári minden eddiginél emberibb arcát mutatja. A bakiparádé tele van nevetéssel, apró összezörrenéssel és olyan pillanatokkal, amiket a nézők a kész műsorban sosem láthatnának. A bakiparádé az egyik sport tévéből került ki, ahol egy pókeres műsort vezettek közösen. egyértelműen kiderült: a tökéletes mosolyok és szívhez szóló dalok mögött bizony gyakran forr a levegő.

Klárika többször is elakad a szövegben, mire Gyuri bácsi rögtön odamond: „Na b*meg, miért nem folytatod?” – szúrja oda nevetve, de azért kissé bosszúsan. 

A kiszivárgott felvételből jól lejön, hogy milyen az, amikor már álarc nélkül viselkednek, ahogy egymás között szoktak, nyilván kamerák nélkül. Korda György is el tudja veszíteni a türelmét egy idő után, de Klárikát sem kell félteni.  Az ikonikus páros titka is kiszivárgott a felvétellel együtt, a viták ugyanis sosem fajulnak el, Klárika legtöbbször humorral áll a legnagyobb feszültségekhez is. Lehet ez a hosszú házasságuk receptje?

@seadsee Korda és Klári bakik #korda #kordagyorgy #balazsklari #tv #magyar ♬ original sound - Sead

Korda György és Balázs Klári nagyszabású koncertre készül

A legendás páros életét végigkíséri a póker, nem véletlen, hogy a héten megrendezésre kerülő koncertjüknek is az "All In" címet adták. Korda György és Balázs Klári szeptember 11-én lép fel a Budapest Parkban. Sztárvendégeik is lesznek és ahogy kinéz teltház várja őket Budapest egyik kedvenc szabadtéri koncerthelyszínén.

 

 

 

