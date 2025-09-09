Kordáék ellen uszítanak, durva amivel vádolják Gyuri bácsit és Klárikát, kitört a kommentháború

Balázs Klári és a 86 éves Korda György akkora rajongótáborral rendelkezik, mint a legmenőbb hazai zenekarok és a mai mainstream előadók. Nem kérés, hogy a táncdalénekes egy igazi legenda, nincs olyan, aki ne hallott volna róla Magyarországon. A fiatalok éppúgy buliznak a slágereire, mint a vele egy korosztályt képviselő 70-80 pluszos generáció. A Reptér című slágere évek óta újra kötelező minden buliban, az idősebbek pedig a romantikusabb slágereiért szeretik. Most azonban valami olyan történt, ami kiverte a biztosítékot a kommentelőknél.

Korda György és Balázs Klári

Forrás: haon.hu

Uszítanak Kordáék ellen: a kommentelők oroszlánként védik Gyuri bácsit

Egy kedves anyuka maga sem gondolta, hogy egy Korda György, Balázs Klári koncert videójával fogja felrobbantani a TikTok csatornáját, pedig ez történt.

Az összes videóját nem nézték meg eddig annyian az oldalán, mint Kordáék két felvételét.

Az egyik videót, amin ülve énekel az énekes házaspár megosztotta egy portál, azzal, hogy Korda György Kossuth díjat érdemelne azzal, amit tud a színpadon. Ezt forgatta ki egy retro oldal a közösségi médiában úgy, hogy Gyuri bácsi életkorát és 50 milliós gázsit emlegetett, így próbálták lejárati a legendás énekest. A kommentelők között sokkal többen vannak, akik azonnal védelmükbe vették, mások azonban arról kezdtek találgatni, hogy Korda György élőben énekel-e a felvételen. Szerintünk, igen...

Korda György egy élő legenda, Klárikával évtizedek óta igazi sztárok

Korda György egy fogalom, élő legenda, Balázs Klárival évtizedek óta uralják a színpadot. 85 éves szülinapján jelent meg az egyik legmenőbb hazai zenei producerrel, Pixával közös partidala és már 5 milliós megtekintésnél jár a zenei megosztón. Reptér című slágere kötelező minden hazai buliban és teltházas koncerteket vonz a mai napig a neve. Soron következő fellépése a Budapest Parkban lesz most hétvégén, szeptember 11-én.

Azt, hogy 67 éve áll a színpadon, éppen annak köszönheti, hogy 67 éve tiszteli és alázatosan szolgálja a közönséget.

Felháborító hogy megengedi magának egy retro oldal, hogy az életkorán és a gázsiján élcelődik. A kommentelők is így gondolják: a döntő többség részletesen kifejti a véleményét miért szereti a házaspárt és Korda Györgyöt.