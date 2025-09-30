1 órája
Új intézkedést hoztak a szombathelyi kórházban: ez mindenkire vonatkozik!
A kórház a betegek egészsége érdekében meghozta a döntést.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy tekintettel a szezonális légúti vírusok fokozott közösségi terjedésének elkövetkező időszakára, a betegek védelme érdekében 2025. szeptember 30-tól visszavonásig az egészségügyi ellátó személyzetnek, és a látogatóknak KÖTELEZŐ (sebészi) orr-szájmaszkot viselni.
Új intézkedés a kórházban
A maszkot a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, az Infektológiai Osztályon, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályon, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon, illetve a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon kell viselni.
Vigyázzunk egymásra!