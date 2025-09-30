Új intézkedést hoztak a szombathelyi kórházban: ez mindenkire vonatkozik!

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy tekintettel a szezonális légúti vírusok fokozott közösségi terjedésének elkövetkező időszakára, a betegek védelme érdekében 2025. szeptember 30-tól visszavonásig az egészségügyi ellátó személyzetnek, és a látogatóknak KÖTELEZŐ (sebészi) orr-szájmaszkot viselni.

Kötelező a maszk használata a szombathelyi kórházban.

Forrás: VN/archív

Új intézkedés a kórházban

A maszkot a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, az Infektológiai Osztályon, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályon, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon, illetve a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon kell viselni.

Vigyázzunk egymásra!