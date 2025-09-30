szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötelező intézkedés

1 órája

Új intézkedést hoztak a szombathelyi kórházban: ez mindenkire vonatkozik!

Címkék#kórház#Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház#Maszk#kötelező

A kórház a betegek egészsége érdekében meghozta a döntést.

Vaol.hu

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy tekintettel a szezonális légúti vírusok fokozott közösségi terjedésének elkövetkező időszakára, a betegek védelme érdekében 2025. szeptember 30-tól visszavonásig az egészségügyi ellátó személyzetnek, és a látogatóknak KÖTELEZŐ (sebészi) orr-szájmaszkot viselni. 

Levelet kapott a szombathelyi kórház
Kötelező a maszk használata a szombathelyi kórházban.
Forrás: VN/archív

Új intézkedés a kórházban

A maszkot a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, az Infektológiai Osztályon, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztályon, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon, illetve a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon kell viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu