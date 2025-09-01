26 perce
Iskolakezdés Körmenden: Szabó Barna is iskolába kísérte elsős kislányát
Körmenden 127-en kezdték meg ma az első osztályt. Dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere is azon szülők közé tartozik, akiknek gyermeke ma kezdte meg az általános iskolai tanulmányait.
Kislányunk, Zara májusban betöltötte a hatodik évét, és mivel eddig is katolikus intézménybe, a Dénes úti óvodába járt, logikusan adta magát, hogy szintén egyházi fenntartású legyen az iskola. Így esett a választás a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolára – mondta el lapunknak dr. Szabó Barna, aki nem számított rá, hogy a tanév első napján a Vas Népe fotóriporterével is összefut az osztályteremben. Nem hiába mondják: az élet a legjobb forgatókönyvíró.
Elkezdődött az új tanév a körmendi iskolákban is
Akárcsak kis társainak, Zara számára is hétfőn reggel kezdődött az első nap az iskolában. - Nagy izgalommal készültünk már rá – folytatta dr. Szabó Barna. - Kicsit persze félve is, ahogy ilyenkor már lenni szokott, de azzal együtt is örömmel és várakozásokkal. Milyen lesz az új környezet, az új társak, barátok?
Megtudtuk azt is: a körmendi egyházi iskolában két elsős osztály indult, összesen 59 tanuló kezdte meg az általános iskolai tanulmányait. A Rába-parti városban mindösszesen 127 elsős vágott neki ennek a tanévnek.
Dr. Szabó Barna polgármester részt vett a hétfői tanévnyitón az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tanévnyitóján is. Ott 68 tanulóval három osztály indult el: kettőben olcsaisok, egy első osztályban pedig a Somogyi-tagintézmény diákjai kezdték meg a tanévet.
Elkeződött a tanév a körmendi Boldog Batthyány-iskolában isFotók: Szendi Péter
