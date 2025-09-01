szeptember 1., hétfő

Iskolakezdés

Iskolakezdés Körmenden: Szabó Barna is iskolába kísérte elsős kislányát

Körmenden 127-en kezdték meg ma az első osztályt. Dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere is azon szülők közé tartozik, akiknek gyermeke ma kezdte meg az általános iskolai tanulmányait.

Gombos Kálmán

Kislányunk, Zara májusban betöltötte a hatodik évét, és mivel eddig is katolikus intézménybe, a Dénes úti óvodába járt, logikusan adta magát, hogy szintén egyházi fenntartású legyen az iskola. Így esett a választás a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolára – mondta el lapunknak dr. Szabó Barna, aki nem számított rá, hogy a tanév első napján a Vas Népe fotóriporterével is összefut az osztályteremben. Nem hiába mondják: az élet a legjobb forgatókönyvíró.

Iskolakezdés Körmenden: elindult ma Zara is a suliba
Iskolakezdés Körmenden Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában: dr. Szabó Barna kislánya, Zara is iskolapadba ült
Fotó: Szendi Péter

Elkezdődött az új tanév a körmendi iskolákban is

Akárcsak kis társainak, Zara számára is hétfőn reggel kezdődött az első nap az iskolában. - Nagy izgalommal készültünk már rá – folytatta dr. Szabó Barna. - Kicsit persze félve is, ahogy ilyenkor már lenni szokott, de azzal együtt is örömmel és várakozásokkal. Milyen lesz az új környezet, az új társak, barátok? 

Megtudtuk azt is: a körmendi egyházi iskolában két elsős osztály indult, összesen 59 tanuló kezdte meg az általános iskolai tanulmányait. A Rába-parti városban mindösszesen 127 elsős vágott neki ennek a tanévnek. 

Dr. Szabó Barna polgármester részt vett a hétfői tanévnyitón az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tanévnyitóján is. Ott 68 tanulóval három osztály indult el: kettőben olcsaisok, egy első osztályban pedig a Somogyi-tagintézmény diákjai kezdték meg a tanévet. 

Iskolakezdés Körmenden: az egyházi fenntartású iskolában 59 diák tanuló kezdte meg iskolai tanulmányait
Fotó: Szendi Péter

Nézze meg galériánkat!

Elkeződött a tanév a körmendi Boldog Batthyány-iskolában is

Fotók: Szendi Péter

