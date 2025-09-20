Munkacsoport alakul Kőszeg ostroma közelgő 500. évfordulójának megünneplésére

Kőszeg 500 program: a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban szerepelnek a Kőszeg ostromának 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezés előkészületeihez kapcsolódó intézkedések.

Munkacsoport alakul a Kőszeg 500 program előkészítésére. Ágh Péter és Básthy Béla mögött Jurisics Miklós szobra és a Jurisics-vár.

Kőszeg 500 – munkacsoport alakul

A határozat úgy fogalmaz: „..az 1532. évi kőszegi ostrom a magyar nemzet és a keresztény Európa történelmének olyan meghatározó eseménye, amelynek 500. évfordulója alkalmából történő méltó megemlékezés történelmi, kulturális, nemzet- és külpolitikai, illetve identitás- és térségfejlesztési szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír.” A továbbiakban megbízza a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy alakítson munkacsoportot a Kőszeg 500 program előkészítésére a nemzetgazdasági miniszter, az építési és közlekedési miniszter, további érintett miniszterek, valamint a kőszegi önkormányzat bevonásával 2026. január 31-ig. 2026. április 30-ig pedig jelentésben kell beszámolnia a munkacsoport által végzett feladatok eredményéről és a program becsült költségigényéről.

A megújulás programja

– Városfejlesztési terveinknek továbbra is a Kőszeg 500 program ad keretet, melyben hat alprogramba soroltuk városmegújítási céljainkat, projektjeinket. A már elindított vagy előkészítés alatt álló beruházások is ezekbe illeszkednek. Folyamatosan dolgozunk a program projektjeinek előkészítésén, egyeztetésén – fogalmazott legutóbbi évértékelőjében Básthy Béla polgármester. Kilenc hónappal később a KRAFT-konferencián a város 20. századi múltjáról és a már megvalósult kulcsfejlesztésekről, felújításokról is beszélt, mielőtt a jövőre tért. A Kőszeg 500 említett hat alprogramját –

Ékszerdoboz program,

Járásszékhely program,

Munkát itthon program,

Lóránt Gyula program,

Otthon Kőszegen program és

Tiszta zöld program – külön részletezte.

Az Ékszerdoboz program a belváros komplex turisztikai vonzerejének fejlesztését, a Járásszékhely program Kőszeg térségközpontú szerepének megerősítését, a Munkát itthon program a város gazdaságának megerősítését; a Lóránt Gyula program a városi sportinfrastruktúra fejlesztését; az Otthon Kőszegen program vonzó, otthonos lakó- és pihenőterületek kialakítását, a Tiszta zöld program az egészséges környezetet, a természeti erőforrások kímélését célozza. A prezentáció végén különös egybeesésre hívta fel a figyelmet: az 1328/2025. (IX. 11.) sorszámot kapta a vonatkozó kormányhatározat. Kőszeg éppen 1328-ban kapott királyi városi címet, ezt ünneplik minden évben a Királyi Városnapon.