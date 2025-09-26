Kőszegi szüret 2025: minden lényeges információt összegyűjtöttünk

Kőszeg szőlősgazdái tavasszal a Szőlő Jövésnek Könyvébe rajzolják be évről évre a friss hajtásokat. Most már azt is tudják, milyennek ígérkezik a termés. A borászok az Alpokalja környékbeli dűlőin közel 150 hektáron főként kékfrankost, zweigeltet, blauburgert termelnek, és minden évben megadják a módját az ünneplésnek: a fúvószenei találkozóval egybekötött kőszegi szüreti vigasság az idén péntektől vasárnapig vár hét zenekar fellépéseivel.

Kőszegi szüret felvonulással

Kőszegi szüret 2025

A Város Boráért versenyző nedűket csütörtök esti ülésükön kóstolgatják a képviselők a Városháza tanácskozótermében. Ott dől el, kié a legjobb ízű, a legszebb színű bor, amely a város egyik jelképe lesz és a jövő évi szüretig viselheti a címet. A tavalyi győztes Jagodics-pince 2022-es évjáratú blauburgere borát tartalmazó hordót Básthy Béla polgármester veri csapra pénteken a rendezvény nyitányaként.

Kőszeg utcái megtelnek zenével: a Kőszegi Szüret 1973 óta Fúvószenekari Találkozót is magában foglal, melynek motorja Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara. Rajtuk kívül Csepreg Város Fúvószenekarát, Szombathely Város Fúvószenekarát, Tét Városa Ifjúsági Fúvószenekarát, Sárvár Város Fúvószenekarát, Szentgotthárd Város Fúvószenekarát és a Rázene Városi Fúvószenekart hallhatja a közönség.

A szüret fő attrakcióját a felvonulás jelenti 27-én, szombaton: civil szervezetek részvételével több százan öltöznek maskarába. A Kőszegi Szüreten péntek este fellép a Soulwave, vasárnap a Sing Sing és a Zorall, lesz táncbemutató, helyi zenekarok adnak koncertet. Gasztronómiai csemegékért, a kézműves vásárért és a vidámparkért is érdemes lesz odalátogatnunk.

A Kőszegi Szüret és Fúvószenekari találkozó részletes programja

szeptember 26. péntek

17.00 Rendezvénysátor (Károly Róbert tér) – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara

17.30 Rendezvénysátor – hivatalos megnyitó, az első hordó bor csapra verése, Város Bora eredményhirdetése, közreműködnek a Kőszegi Tornyosok

18.00 Rendezvénysátor – Gájer Bálint

19.00 Fő tér Fúvós Szerenád, Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara