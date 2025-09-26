1 órája
Kőszegi szüret 2025: minden lényeges információt összegyűjtöttünk
Szeptember 26. és 28. között, péntektől vasárnapig hagyományosan fúvószenekari találkozóval, szüreti felvonulással, kézműves vásárral várja vendégeit a Kőszegi Szüret. Cikkünkben minden lényeges információt megtalál a háromnapos rendezvényről.
Kőszeg szőlősgazdái tavasszal a Szőlő Jövésnek Könyvébe rajzolják be évről évre a friss hajtásokat. Most már azt is tudják, milyennek ígérkezik a termés. A borászok az Alpokalja környékbeli dűlőin közel 150 hektáron főként kékfrankost, zweigeltet, blauburgert termelnek, és minden évben megadják a módját az ünneplésnek: a fúvószenei találkozóval egybekötött kőszegi szüreti vigasság az idén péntektől vasárnapig vár hét zenekar fellépéseivel.
Kőszegi szüret 2025
A Város Boráért versenyző nedűket csütörtök esti ülésükön kóstolgatják a képviselők a Városháza tanácskozótermében. Ott dől el, kié a legjobb ízű, a legszebb színű bor, amely a város egyik jelképe lesz és a jövő évi szüretig viselheti a címet. A tavalyi győztes Jagodics-pince 2022-es évjáratú blauburgere borát tartalmazó hordót Básthy Béla polgármester veri csapra pénteken a rendezvény nyitányaként.
Kőszeg utcái megtelnek zenével: a Kőszegi Szüret 1973 óta Fúvószenekari Találkozót is magában foglal, melynek motorja Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara. Rajtuk kívül Csepreg Város Fúvószenekarát, Szombathely Város Fúvószenekarát, Tét Városa Ifjúsági Fúvószenekarát, Sárvár Város Fúvószenekarát, Szentgotthárd Város Fúvószenekarát és a Rázene Városi Fúvószenekart hallhatja a közönség.
A szüret fő attrakcióját a felvonulás jelenti 27-én, szombaton: civil szervezetek részvételével több százan öltöznek maskarába. A Kőszegi Szüreten péntek este fellép a Soulwave, vasárnap a Sing Sing és a Zorall, lesz táncbemutató, helyi zenekarok adnak koncertet. Gasztronómiai csemegékért, a kézműves vásárért és a vidámparkért is érdemes lesz odalátogatnunk.
A Kőszegi Szüret és Fúvószenekari találkozó részletes programja
- szeptember 26. péntek
17.00 Rendezvénysátor (Károly Róbert tér) – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara
17.30 Rendezvénysátor – hivatalos megnyitó, az első hordó bor csapra verése, Város Bora eredményhirdetése, közreműködnek a Kőszegi Tornyosok
18.00 Rendezvénysátor – Gájer Bálint
19.00 Fő tér Fúvós Szerenád, Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
21.00 Fő tér – Be-Jó Tűztánc és Silverbirds Bellydance: Lángok és fátylak éjszakája
21.30 Rendezvénysátor – SOULWAVE koncert
- szeptember 27. szombat
10.00 Fő tér – Vendégzenekarok zenés fogadása
11.30 Rendezvénysátor – Jó ebédhez szól a...fúvószene
13.15 Fúvószenekarok zenés felvonulása a karnevál helyszínére a Károly Róbert tér–Országzászló–Kossuth utca–Rákóczi utca útvonalon
14.00 a város utcáin Szüreti Karnevál
16.00 Fő tér – Fúvós térzenék: Csepreg Város Fúvószenekara, Szombathely Város Fúvószenekara
Jurisics tér – Fúvós térzenék: Tét Városa Ifjúsági Fúvószenekara, Sárvár Város Fúvószenekara
Rendezvénysátor – táncbemutatók: Dance Jam, Blumenkranz Bezi Német Nemzetiségi Tánccsoport, Be-Jó Táncegyüttes, Galaxy RRC
17.30 Rendezvénysátor – Fúvós-show – Rázene Városi Fúvószenekar, Szentgotthárd Város Fúvószenekara, Kőszeg Város Fúvószenekara
18.00 Fő tér (csak jó idő esetén) – Prokofjev, Korponay Zsófi és Bánó Zoltán
21.00 Rendezvénysátor – Szüreti Bál – Fáraó
- szeptember 28. vasárnap
11.00 Jurisics tér – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara térzenéje
14.00 Rendezvénysátor – Westside TSE
15.00 Rendezvénysátor – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, Kőszegi Cimborák és a Boglya zenekar
15.00 Fő tér – Yahamo Brass Band, Sunday Brunch, Silent Support
18.00 Rendezvénysátor – SING SING és ZORALL koncert
A rendezvény ideje alatt a Károly Róbert téren vidámpark, ételkülönlegességek, bor- és pálinkastand; a Fő téren és a Jurisics téren kirakodóvásár várja a látogatókat.
Közlekedési információk
A Károly Róbert téren csütörtök reggel elkezdték építeni a rendezvénysátrat, mely az úttestet is takarja és szeptember 29-én 19 óráig bontják el – ebben az időszakban a Pék utca forgalmát a Zrínyi/Schey utca felé terelik el. A Zrínyi/Schey utcában tilos lesz a megállás, hogy az elterelt forgalom zavartalanul működhessen. A Várkörön (könyvtár előtt) pénteken 10 órától építik a lelátókat.
A Várkör Hunyadi utca sarokra zsákutca tábla kerül, behajtani tilos táblával, kivéve lakóknak. Szeptember 27-én, szombaton délután 13 órától kb. 40 db kordoneszköz segítségével rendezik a Szüreti Felvonulást, melyre a gyülekező: az alsó Gyöngyös-hídtól (Penny Market parkoló) a Rákóczi-Rohonci kereszteződésig. Az útvonal: Rákóczi utca- Rohonci utca-Velemi út-Rómer Flóris utca-Munkácsy utca-Kossuth utca (Fő tér)-Várkör-Károly Róbert tér. A program kb. 16 óráig tart. Ebben az időszakban az útvonalon csak a felvonulók közlekedhetnek. A Fő téren és a Jurisics téren péntektől vasárnapig kirakodóvásárt rendeznek, emiatt az üzletek, vállalkozások megközelíthetősége korlátozott lesz.
Buszközlekedés:
Szerdán 7.30-tól szeptember 29., hétfő 19 óráig lezárják a Pék utca, valamint a Várkör egy szakaszát, ezért az érintett autóbusz-járatok terelőútvonalon közlekednek és nem érintik a Kőszeg, Várkör 98.; Kőszeg, Felsőgyöngyöshíd és Kőszeg, Mezőgazdasági technikum elnevezésű megállóhelyeket. Szeptember 27-én, szombaton 13-tól 16 óráig, a felvonulás ideje alatt valamennyi Kőszeget érintő autóbusz csak a Vasútállomásig közlekedik és onnan is indul.