szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez a hétvége nem a búsongásról szól

1 órája

Kőszegi szüret: csapra verték az első hordót, és eredményt hirdettek – ez lett Kőszeg város bora

Címkék#Tóth Flóra#rendezvénysátorban#Jagodics Attila#kőszegi szüret

Básthy Béla polgármester csapra verte a múló év város borát tartalmazó hordót. A Jagodics pince 2024-es évjáratú blauburger bora viselheti a következő szüretig a Kőszeg Város Bora 2025 címet. Péntek este hivatalosan is elkezdődött a Kőszegi Szüret.

Tóth Katalin
Kőszegi szüret: csapra verték az első hordót, és eredményt hirdettek – ez lett Kőszeg város bora

Kőszegi Szüret 2025: Básthy Béla, Tóth Flóra és Jagodics Attila a rendezvénysátorban

Fotó: CSEH GABOR

A kőszegi szüreti vigadalom előestéjén a képviselő-testület rendkívüli ülésen határozott, hogy a kőszegi gazdák nevezett borai közül melyik viselheti majd a Kőszeg Város Bora kitüntető címet. Az idén hét pincészet 12 bora versenyzett a címért. Szín, tisztaság, illat, íz-zamat és összbenyomás – hagyományosan ezek voltak az egy évre szóló cím odaítélésének szempontjai. 

Kőszegi szüret eredményhirdetés
Kőszegi szüret: Básthy Béla, Tóth Flóra és Jagodics Attila a rendezvénysátorban. Fotó: Cseh Gábor

Kőszegi szüret 2025

Az eredményt a Kőszegi Szüret nyitányaként, az első hordó bor – a tavalyi győztes, a Jagodics pince 2022-es évjáratú blauburgere rejtőzött benne – csapra verése előtt Básthy Béla polgármester hirdette ki: a 2026. évi szüretig a Jagodics pince 2024-es blauburgere viselheti a város bora címet. 

A termés, a közösség, a hagyományok és a kőszegi bor szeretetének jelképe a szüret, fogalmazta meg Tóth Flóra borkirálynő, aki tréfás bordallal örvendeztette meg a közönséget. Jó hírt jelentett be a Károly Róbert téri rendezvénysátorban Jagodics Attila: beért a kőszegi borászok több éves munkájának gyümölcse. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kőszegi borok oltalom alatt álló eredetmegjelölését. Az erről szóló igazolást is bemutatta. 

Kőszegi szüret - 2025 szeptember

Fotók: Cseh Gábor

Az eredményhirdetés előtt az Ifjúsági fúvószenekar, majd a Tornyosok fanfárjai indították a mulatságot, köszöntötték a vendégeket. A testvérvárosaink delegációi is részesei a kőszegi szüretnek, őket is üdvözölte Básthy Béla. A jelenlévőket a múló év borával kínálták meg, ezt a tavalyi (és egyben idei) nyertes ajánlotta fel. 

A szüreti programokról, közlekedési információkról itt olvashatnak.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu