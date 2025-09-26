Kőszegi szüret: csapra verték az első hordót, és eredményt hirdettek – ez lett Kőszeg város bora

A kőszegi szüreti vigadalom előestéjén a képviselő-testület rendkívüli ülésen határozott, hogy a kőszegi gazdák nevezett borai közül melyik viselheti majd a Kőszeg Város Bora kitüntető címet. Az idén hét pincészet 12 bora versenyzett a címért. Szín, tisztaság, illat, íz-zamat és összbenyomás – hagyományosan ezek voltak az egy évre szóló cím odaítélésének szempontjai.

Kőszegi szüret: Básthy Béla, Tóth Flóra és Jagodics Attila a rendezvénysátorban. Fotó: Cseh Gábor

Kőszegi szüret 2025

Az eredményt a Kőszegi Szüret nyitányaként, az első hordó bor – a tavalyi győztes, a Jagodics pince 2022-es évjáratú blauburgere rejtőzött benne – csapra verése előtt Básthy Béla polgármester hirdette ki: a 2026. évi szüretig a Jagodics pince 2024-es blauburgere viselheti a város bora címet.

A termés, a közösség, a hagyományok és a kőszegi bor szeretetének jelképe a szüret, fogalmazta meg Tóth Flóra borkirálynő, aki tréfás bordallal örvendeztette meg a közönséget. Jó hírt jelentett be a Károly Róbert téri rendezvénysátorban Jagodics Attila: beért a kőszegi borászok több éves munkájának gyümölcse. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kőszegi borok oltalom alatt álló eredetmegjelölését. Az erről szóló igazolást is bemutatta.